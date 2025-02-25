8 Potret Nurbaini Jannah, Aspri Pertama dan Terlama Hotman Paris

Nurbaini Jannah, asisten pribadi (aspri) pengacara terkenal Hotman Paris, sering kali menjadi sorotan publik dengan gaya dan pesonanya yang elegan.

Gaya berpakaiannya yang selalu on point, ditambah dengan kecantikannya yang alami, membuatnya tak hanya dikenal sebagai aspri tetapi juga sebagai sosok fashioninsta yang inspiratif.

Nurbaini Jannah telah menjadi aspri selama kurang lebih 20 tahun, dan menjadi aspri terlama dari pengacara Hotman Paris.

Berikut 8 potret Nurbaini Jannah yang memperlihatkan pesona dan gaya hidupnya yang penuh warna, mulai dari momen spesial hingga gaya kasual, dikutip dari instagram @benny_jannah, Selasa (25/2/2025):

1. Tampil glamour dengan dress merah

Potret Nurbaini Jannah, Aspri Pertama dan Terlama Hotman Paris

Pada momen spesial ulang tahunnya, Nurbaini Jannah tampil menawan dalam dress merah yang memikat. Penampilannya semakin bersinar, mencuri perhatian banyak orang. Warna merah memberikan kesa elegan dan mewah.



2. Tampil beda dengan dress cantik nuansa hijau biru

Potret Nurbaini Jannah, Aspri Pertama dan Terlama Hotman Paris

Nurbaini Jannah terlihat sangat anggun mengenakan dress berwarna hijau biru di postingan Instagram miliknya. Penampilan dengan warna yang berbeda dari biasanya, dengan perpaduan warna yang menawan membuatnya semakin menonjol dalam acara yang dihadiri.



3. Outfit simpel dengan jaket denim

Potret Nurbaini Jannah, Aspri Pertama dan Terlama Hotman Paris

Untuk suasana yang lebih santai, Nurbaini memilih outfit liburan yang simpel namun tetap keren dan elegan dengan jaket denim sebagai pilihan yang tepat. Gaya kasual ini cocok untuk momen liburan yang penuh keceriaan.