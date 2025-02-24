Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengingat Kembali Lady Aurelia di Kasus Penganiayan Dokter Koas, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |07:36 WIB
Mengingat Kembali Lady Aurelia di Kasus Penganiayan Dokter Koas, Ternyata Bukan Orang Sembarangan
Lady Aurelia Pramesti. (Foto: Ist)
A
A
A

Nama Lady Aurelia Pramesti sempat viral dan menjadi sorotan publik setelah dirinya terseret dalam kasus penganiayaan dokter koas (co-assistant) Muhammad Luthfi Hadhyan. Insiden ini menjadi viral usai rekaman video pemukulan beredar luas di media sosial, memperlihatkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sopir pribadi keluarga Lady, Fadilla (FD) alias Datuk.

Berikut beberapa hal penting yang publik ketahui terkait kasus ini, merangkum dari berbagai sumber, Senin (24/2/2025).

Awal Mula Insiden Berujung Kekerasan

Aksi ini diduga bermula ketika ibunda Lady, Sri Meilina mengajak Datuk untuk menemui Luthfi guna membicarakan jadwal tugas koas anaknya. Ia merasa tidak puastugas anaknya, di mana Lady harus bertugas pada malam Tahun Baru.

Namun tak disangka, ternyata pertemuan tersebut menjadi ricuh dan terjadilah pemukulan, aksi tersebut terjadi di sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, pada Rabu (11/12/2024).

Profil Lady Aurelia

Lady Aurelia diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri). Selain menjalani pendidikan kedokteran, Lady juga aktif di berbagai kegiatan kampus dan tergabung dalam Tim Bantuan Medis Sriwijaya (TBM Sriwijaya), sebuah badan otonom yang berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FK Unsri.

Lady Aurelia Pramesti

Keaktifannya di TBM menunjukkan ketertarikannya dalam bidang sosial dan medis, meskipun kini namanya tercoreng akibat insiden tersebut.

Bukan dari Keluarga Biasa

Lady berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, Dedy Mandarsyah, menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebagai pejabat negara, Dedy berkewajiban melaporkan kekayaannya secara berkala. Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id, terakhir kali ia melaporkan kekayaannya pada 14 Maret 2024 untuk periode tahun 2023, dengan total kekayaan mencapai Rp9.426.41.869 atau sekitar Rp9,4 miliar.

Sementara itu, sang ibu, Sri Meilina, juga bukan sosok sembarangan, ia dikenal sebagai desainer ternama di Palembang dan telah membangun brand fesyen miliknya sendiri yang bergerak di bidang tenun klasik sejak tahun 2004.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/629/3186818//flu_babi-oNm8_large.jpg
5 Anak Meninggal karena Positif Flu Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186405//inara-4y9H_large.jpg
Fakta-Fakta Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diduga Berdurasi 2 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186367//tumbler-CGbN_large.jpg
Lagi Viral Tumbler Hilang di KRL, Simak 4 Tips Memilih Botol Minum untuk Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186285//bunga_langka-hZaH_large.jpg
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186243//kai-GQAH_large.jpg
Viral! Petugas KAI Dipecat Gegara Tumbler Penumpang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186186//tristan-irXB_large.jpg
Profil dan Potret Tristan Molina, Aktor Tampan yang Usianya Beda 25 Tahun dari Olla Ramlan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement