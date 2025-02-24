Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Berapa Hari dalam Seminggu Pramugari Mendapat Libur?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |16:45 WIB
Berapa Hari dalam Seminggu Pramugari Mendapat Libur?
Berapa Hari dalam Seminggu Pramugari Mendapat Libur? (Foto: Freepik)
A
A
A

Menjadi pramugari adalah salah satu pekerjaan impian bagi beberapa orang. Pasalnya, profesi ini menawarkan kesempatan untuk berkeliling dunia, bertemu orang baru, dan merasakan budaya yang berbeda. 

Namun, salah satu pertanyaan umum yang kerap dimiliki calon pramugari adalah terkait jadwal libur dan seberapa sering mereka bisa pulang ke rumah. 

Pekerjaan ini mungkin tampak glamor, namun kenyataannya pramugari sering kali menghadapi jadwal yang tidak teratur. Terkait seberapa sering mereka dapat pulang ke rumah bergantung pada berbagai faktor.

Nah, berikut ulasan mengenai berapa hari dalam seminggu pramugari mendapat libur, dilansir dari laman etoncollege, Senin (24/3/2025).

Berapa Hari dalam Seminggu Pramugari Mendapat Libur?
Berapa Hari dalam Seminggu Pramugari Mendapat Libur?

Pramugari memiliki jadwal yang sangat berbeda dari pekerjaan kantor pada umumnya yang rata-rata bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. 

Mereka justru sering bekerja berjam-jam dan menghabiskan beberapa hari untuk bekerja jauh dari rumah. Namun, mereka juga menikmati lebih banyak hari libur dalam sebulan dibandingkan rata-rata pekerja kantoran. 

Rata-rata, pramugari mendapat libur antara 12 dan 18 hari per bulan, sehingga totalnya mencapai 156 hari libur per tahun. Sebaliknya, rata-rata pekerja kantoran mendapat sekitar 96 hari libur setiap tahunnya. 

Meskipun pramugari memiliki banyak hari libur dalam sebulan, hari-hari tersebut tidak selalu dihabiskan di rumah. Tergantung pada jadwal penerbangan mereka, pramugari mungkin singgah di kota lain atau bahkan negara lain. 

Persinggahan ini dapat berlangsung mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari, bergantung pada lama penerbangan dan jadwal maskapai.

Bagi sebagian pramugari, singgah bisa terasa seperti liburan kecil, menawarkan mereka kesempatan untuk menjelajahi destinasi baru atau menikmati waktu senggang di kota lain. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement