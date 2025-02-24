Berapa Hari dalam Seminggu Pramugari Mendapat Libur?

Menjadi pramugari adalah salah satu pekerjaan impian bagi beberapa orang. Pasalnya, profesi ini menawarkan kesempatan untuk berkeliling dunia, bertemu orang baru, dan merasakan budaya yang berbeda.

Namun, salah satu pertanyaan umum yang kerap dimiliki calon pramugari adalah terkait jadwal libur dan seberapa sering mereka bisa pulang ke rumah.

Pekerjaan ini mungkin tampak glamor, namun kenyataannya pramugari sering kali menghadapi jadwal yang tidak teratur. Terkait seberapa sering mereka dapat pulang ke rumah bergantung pada berbagai faktor.

Nah, berikut ulasan mengenai berapa hari dalam seminggu pramugari mendapat libur, dilansir dari laman etoncollege, Senin (24/3/2025).

Berapa Hari dalam Seminggu Pramugari Mendapat Libur?

Pramugari memiliki jadwal yang sangat berbeda dari pekerjaan kantor pada umumnya yang rata-rata bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore.

Mereka justru sering bekerja berjam-jam dan menghabiskan beberapa hari untuk bekerja jauh dari rumah. Namun, mereka juga menikmati lebih banyak hari libur dalam sebulan dibandingkan rata-rata pekerja kantoran.

Rata-rata, pramugari mendapat libur antara 12 dan 18 hari per bulan, sehingga totalnya mencapai 156 hari libur per tahun. Sebaliknya, rata-rata pekerja kantoran mendapat sekitar 96 hari libur setiap tahunnya.

Meskipun pramugari memiliki banyak hari libur dalam sebulan, hari-hari tersebut tidak selalu dihabiskan di rumah. Tergantung pada jadwal penerbangan mereka, pramugari mungkin singgah di kota lain atau bahkan negara lain.

Persinggahan ini dapat berlangsung mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari, bergantung pada lama penerbangan dan jadwal maskapai.

Bagi sebagian pramugari, singgah bisa terasa seperti liburan kecil, menawarkan mereka kesempatan untuk menjelajahi destinasi baru atau menikmati waktu senggang di kota lain.