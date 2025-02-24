Tips Menjaga Berat Badan saat Ramadhan, Batasi Konsumsi Jenis Makanan Berikut Ini

Berpuasa memang menahan lapas dan haus, namun nyatanya banyak orang justru mengalami kenaikan berat badan saat Ramadhan. Hal itu tak lain tak bukan karena makanan tinggi kalori dan lemak yang dikonsumsi saat sahur dan berbuka puasa.

Saat berpuasa penting untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan tinggi serat. Namun, beberapa makanan ini sebaiknya perlu dikonsumsi secara bijak untuk menjaga berat badan.

Berikut ini beberapa jenis makanan yang dapat dibatasi untuk tetap menjaga berat badan saat puasa Ramadhan, dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (25/2/2025).

1. Makanan Bersantan

Ramadhan sering kali dikaitkan dengan hidangan bersantan, seperti kue, gulai, dan kolak. Namun, makanan ini sebaiknya dibatasi selama Ramdhan karena kandungan kalori dan lemaknya yang tinggi dapat membebani sistem pencernaan dan menaikkan berat badan.

2. Makanan Digoreng

Tak hanya makanan bersantan, makanan yang digorengpun mengandung kalori dan lemak yang tinggi. Selain itu tepung pada makanan yang digoreng dapat meningkatkan penyerapan karbohidrat pada tubuh.

Hal itu tentu berbahaya bagi tubuh karena makanan yang digoreng mengandung lemak jenuh yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan.

3. Junk Food

Di bulan Ramadhan banyak orang yang menyukai junk food atau makanan cepat saji, padahal junk food tinggi garam, gula, serta lemak jenuh yang dapat meningkatkan berat badan secara singnifikan jika dikonsumsi secara terus menerus.

Tak hanya itu, junk food juga minim kandungan serat, sehingga akan sulit untuk dicerna.