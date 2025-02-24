Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tips Menjaga Berat Badan saat Ramadhan, Batasi Konsumsi Jenis Makanan Berikut Ini

Naila Nazira , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |10:34 WIB
Tips Menjaga Berat Badan saat Ramadhan, Batasi Konsumsi Jenis Makanan Berikut Ini
Tips Menjaga Berat Badan saat Ramadhan. (Foto: Freepik)
A
A
A

Berpuasa memang menahan lapas dan haus, namun nyatanya banyak orang justru mengalami kenaikan berat badan saat Ramadhan. Hal itu tak lain tak bukan karena makanan tinggi kalori dan lemak yang dikonsumsi saat sahur dan berbuka puasa.

Saat berpuasa penting untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan tinggi serat. Namun, beberapa makanan ini sebaiknya perlu dikonsumsi secara bijak untuk menjaga berat badan.

Berikut ini beberapa jenis makanan yang dapat dibatasi untuk tetap menjaga berat badan saat puasa Ramadhan, dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (25/2/2025).

1. Makanan Bersantan

Ramadhan sering kali dikaitkan dengan hidangan bersantan, seperti kue, gulai, dan kolak. Namun, makanan ini sebaiknya dibatasi selama Ramdhan karena kandungan kalori dan lemaknya yang tinggi dapat membebani sistem pencernaan dan menaikkan berat badan.

2. Makanan Digoreng

Tak hanya makanan bersantan, makanan yang digorengpun mengandung kalori dan lemak yang tinggi. Selain itu tepung pada makanan yang digoreng dapat meningkatkan penyerapan karbohidrat pada tubuh.

10 Menu Takjil Gorengan Buka Puasa

Hal itu tentu berbahaya bagi tubuh karena makanan yang digoreng mengandung lemak jenuh yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan.

3. Junk Food

Di bulan Ramadhan banyak orang yang menyukai junk food atau makanan cepat saji, padahal junk food tinggi garam, gula, serta lemak jenuh yang dapat meningkatkan berat badan secara singnifikan jika dikonsumsi secara terus menerus.

Tak hanya itu, junk food juga minim kandungan serat, sehingga akan sulit untuk dicerna.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/298/3186934//salmon-IWf8_large.jpg
Salmon vs Ayam, Mana yang Lebih Sehat dan Tinggi Protein?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3186016//nenek-cnTG_large.jpg
5 Makanan yang Bisa Bikin Panjang Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3185941//diet-o7Yd_large.jpg
Mau Panjang Umur? Coba Pakai Pola Makan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182293//otak-Y7yt_large.jpg
5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/298/3181156//ayam-6ehl_large.jpg
Lebih Sehat Ayam atau Ikan? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177903//diet-po47_large.jpg
Diet Intermittent Fasting Enggak Boleh Sembarangan, Ini Kata Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement