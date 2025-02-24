Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ramadhan Kian Dekat, Yuk Intip 3 Resep Menu Buka Puasa yang Lezatnya Bikin Ketagihan

Clarisa Adiana , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |09:36 WIB
Ramadhan Kian Dekat, <i>Yuk</i> Intip 3 Resep Menu Buka Puasa yang Lezatnya Bikin Ketagihan
Terong goreng isi tahu. (Foto: IG @rudychoirudin)
A
A
A

Bulan Ramadhan kian dekat, salah satu yang harus disiapkan dengan baik adalah menu berbuka puasa. Apalagi, momen berbuka puasa jadi yang paling dinantikan setelah seharian menahan lapar dan haus.

Salah satu cara untuk membuat buka puasa semakin nikmat adalah dengan menyajikan camilan gurih dan lezat. Tak perlu repot membeli di luar, karena ada banyak resep sederhana dari chef Rudy Choirudin yang bisa kamu coba sendiri di rumah dengan bahan yang mudah didapat.

Yuk, intip resepnya dan buat sendiri di rumah untuk berbuka puasa yang lebih spesial, dikutip dari IG @rudychoirudin, Selasa (25/2/2025).

1. Tahu Isi Ayam Suwir Pedas

Bahan 1:

* 500 gram tahu goreng (tahu pong siap diisi)

* ⁠1 saset bumbu marinasi

* ⁠150 gram (±12 sdm) tepung terigu

* ⁠200 ml air

Bahan 2:

* 2 sdm minyak goreng

* ⁠2 siung bawang putih (cincang)

* 4 buah bawang merah (rajang)

* 6 buah cabai rawit merah

* 1 batang daun bawang

* 100 gram ayam goreng (suwir)

* 100 gram wortel (rajang)

* 100 gram kol (rajang)

* 1 sdm ebi (direndam lalu dihaluskan)

* ¾ sdt garam

* ½ sdt merica bubuk

Tahu isi ayam suwir pedas
Tahu isi ayam suwir pedas

Cara Membuat:

* Tumis bawang putih hingga kekuningan, lalu masukkan bawang merah, cabai rawit, dan daun bawang. Tumis hingga harum.

* Tambahkan suwiran ayam, wortel, kol, ebi, garam, dan merica bubuk. Aduk rata dan tumis hingga layu.

* Kerat salah satu sisi tahu, isi dengan tumisan ayam hingga ¾ penuh.

* Campur tepung terigu, bumbu marinasi, dan air hingga menjadi adonan halus.

* Celup tahu ke dalam adonan, lalu goreng dalam minyak panas hingga keemasan.

* Tiriskan dan sajikan dengan sambal blender petis kecap.

2. Tahu Aci Slawi

Bahan 1:

* 250 gram tepung sagu

* 1½ sdt garam

* 1 sdt gula pasir

* ½ sdt merica bubuk

* ½ sdt ketumbar bubuk

Bahan 2:

* 150 gram tahu putih (haluskan)

* 5 siung bawang putih (haluskan)

* 4 sdm kucai (rajang ½ cm)

* 100 ml air hangat (60°C)

Tahu aci slawi
Tahu aci slawi

Bahan 3:

* 10 buah tahu kuning

* 1 liter minyak goreng

* 20 buah cabai rawit hijau utuh

Cara Membuat:

* Panaskan minyak dengan api kecil.

* Campur tepung sagu dengan garam, gula, merica, dan ketumbar bubuk. Aduk rata.

* Tambahkan tahu putih, bawang putih halus, air hangat, dan kucai. Uleni dengan tangan hingga adonan cukup basah.

* Panaskan minyak dengan api sedang.

* Belah tahu kuning berbentuk segitiga, lalu rekatkan dengan adonan aci di atasnya.

* Goreng dalam minyak panas hingga tahu terapung dan berwarna kuning keemasan.

* Tiriskan dan sajikan dengan cabai rawit hijau.

 

Telusuri berita women lainnya
