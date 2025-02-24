Jadikan Generasi Muda Emas, National Breakfast Day ke-13 Ingatkan Pentingnya Sarapan Pagi

Sarapan pagi menjadi sebuah hal yang harus dilakukan. Bukan hanya memberikan tenaga, namun sarapan pagi sangat penting untuk meningkatkan daya konsentrasi anak.

Ini diungkapkan Caroline Kurniadjaja, Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia, saat memperkenalkan National Breakfast Day ke-13 di gerai McDonald's di Salemba, Senin (24/2/2025).

"National Breakfast Day sebagai platform bagi kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sarapan. Tahun ini, kami semakin bangga dapat menggabungkan kebiasaan baik ini dengan kontribusi nyata, menjadikan National Breakfast Day menjadi lebih istimewa," kata Caroline.

"Tidak hanya memberikan sarapan gratis, tetapi juga memperluas dampak positif dengan memberikan donasi untuk renovasi sarana olahraga di lebih dari 40 sekolah di Indonesia yang membutuhkan bantuan. Harapan kami, program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, menanamkan kebiasaan sarapan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari, sekaligus menginspirasi untuk memperkuat kepedulian terhadap sesama.”

Tahun ini, gerai cepat saji itu membagikan lebih dari 150.000 Chicken Muffin secara gratis yang dilaksanakan secara serentak pada 24 Februari 2025 mulai pukul 06.00 hingga 11.00 waktu setempat di 305 restoran yang berpartisipasi di seluruh Indonesia.

Senada diungkapkan Meta Rostiawati, Associate Director of Communications McDonald's Indonesia. Ia menjelaskan, pembagian sarapan gratis juga dilakukan di sejumlah pengajar dan murid di 25 sekolah marginal di seluruh Indonesia.

"Lebih dari 3.500 paket sarapan gratis dengan tenaga pengajar dan murid-muridnya di 25 sekolah marginal gratis di seluruh Indonesia. Kontribusi kecil ini merupakan wujud terima kasih kami kepada mereka yang telah mendedikasikan waktunya untuk berbagi ilmu kepada anak bangsa, sekaligus menjadi penyemangat adik-adik kita untuk semakin giat belajar dalam meraih cita-cita mereka.”

(Kemas Irawan Nurrachman)