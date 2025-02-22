Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menjelajah Taiwan, Destinasi Ramah Muslim dengan Ratusan Kuliner Halal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |01:07 WIB
Menjelajah Taiwan, Destinasi Ramah Muslim dengan Ratusan Kuliner Halal
Menjelajah Taiwan, destinasi ramah Muslim dengan ratusan kuliner halal. (Foto: Annastasya/Okezone.com)
A
A
A

TAIWAN menjadi salah satu negara di Asia yang menawarkan pesona luar biasa dan wajib dieksplor saat liburan. Tak hanya menyuguhkan destinasi wisata yang memikat, Taiwan juga dikenal sebagai surga kuliner dengan beragam hidangan lezat yang siap memanjakan lidah.

Bagi wisatawan Muslim, tak perlu khawatir dalam menikmati kuliner di Taiwan. Direktur Pusat Informasi Pariwisata Taipei di Jakarta, Abe Chou mengungkapkan bahwa Taiwan memiliki 300 rumah makan bersertifikasi halal, memungkinkan wisatawan Muslim dari seluruh dunia mencicipi hidangan khas tanpa ragu.

Keberadaan ratusan kuliner halal ini semakin menegaskan bahwa Taiwan adalah destinasi wisata ramah Muslim. Tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga pengalaman kuliner yang menggugah selera.

“Bagi teman-teman Muslim, di Taiwan disediakan 300 rumah makan yang sudah memiliki sertifikasi halal, baik itu di wilayah Taipei atau Thaichung,” kata Abe Choi dalam konferensi pers bersama Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Abe Chou mengungkapkan bahwa Taiwan memiliki beragam wisata kuliner yang mampu memikat wisatawan dengan cita rasa autentiknya. Bagi wisatawan Muslim, menemukan kuliner halal di Taiwan bukanlah hal yang sulit, terutama di kawasan Taipei.

Salah satu hidangan yang direkomendasikan adalah mi daging, sajian khas Taiwan yang terkenal dengan rasa lezat. Mi ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga telah dipastikan halal, sehingga dapat dinikmati tanpa ragu oleh wisatawan Muslim.

“Cobalah pergi ke Taipei, di sana ada halal beef noodle. Sudah pasti direkomen dan sangat enak sekali,” ucapnya.

 

