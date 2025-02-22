Salah satu peserta MasterChef Indonesia Season 12 mendadak bikin Chef Juna marah di momen penjurian episode keempat pada Sabtu, (22/3/2025). Peserta bernama Yosa dinilai gagal saat melakukan challenge membuat dessert berupa tart cheese.
Alih-alih membuat kulit tart sendiri, Yosa justru memilih jalur pintas dengan menggunakan kulit tart instan. “Kamu nggak bikin kulit tart-nya ya,” tanya Chef Renatta.
“Iya tadi gagal chef,” jawab Yosa.
Saat menjawab alasannya, Yosa justru membuat Chef Juna marah. Yosa mengaku nge-blank. Namun, rupanya Chef Juna tidak menyukai alasan klise yang menurutnya sering dilontarkan peserta MasterChef Indonesia.
“Kamu coba bikin kulit tart?” tanya Chef Juna.
“Oh belum chef. Karena nge-blank juga tadi chef,” jawab Yosa.
“Astaga. Kata-kata itu keluar lagi. Ngeblank. Saya paling benci kata-kata itu. Paling benci saya kata-kata ngeblank,” timpal Chef Juna.