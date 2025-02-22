Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Peserta Ini Bikin Chef Juna Marah Gegara Ngomong Ini di Galeri MasterChef Indonesia Season 12, Masakannya Sampai Dibuang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |18:55 WIB
Peserta Ini Bikin Chef Juna Marah Gegara Ngomong Ini di Galeri MasterChef Indonesia Season 12, Masakannya Sampai Dibuang
Yosa, peserta MasterChef Indonesia Season 12. (Foto: RCTI)
A
A
A

Salah satu peserta MasterChef Indonesia Season 12 mendadak bikin Chef Juna marah di momen penjurian episode keempat pada Sabtu, (22/3/2025). Peserta bernama Yosa dinilai gagal saat melakukan challenge membuat dessert berupa tart cheese. 

Alih-alih membuat kulit tart sendiri, Yosa justru memilih jalur pintas dengan menggunakan kulit tart instan.  “Kamu nggak bikin kulit tart-nya ya,” tanya Chef Renatta.

“Iya tadi gagal chef,” jawab Yosa. 

Saat menjawab alasannya, Yosa justru membuat Chef Juna marah. Yosa mengaku nge-blank. Namun, rupanya Chef Juna tidak menyukai alasan klise yang menurutnya sering dilontarkan peserta MasterChef Indonesia.

“Kamu coba bikin kulit tart?” tanya Chef Juna.

“Oh belum chef. Karena nge-blank juga tadi chef,” jawab Yosa.

Chef Juna

“Astaga. Kata-kata itu keluar lagi. Ngeblank. Saya paling benci kata-kata itu. Paling benci saya kata-kata ngeblank,” timpal Chef Juna.

