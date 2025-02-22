Peserta Ini Bikin Chef Juna Marah Gegara Ngomong Ini di Galeri MasterChef Indonesia Season 12, Masakannya Sampai Dibuang

Salah satu peserta MasterChef Indonesia Season 12 mendadak bikin Chef Juna marah di momen penjurian episode keempat pada Sabtu, (22/3/2025). Peserta bernama Yosa dinilai gagal saat melakukan challenge membuat dessert berupa tart cheese.

Alih-alih membuat kulit tart sendiri, Yosa justru memilih jalur pintas dengan menggunakan kulit tart instan. “Kamu nggak bikin kulit tart-nya ya,” tanya Chef Renatta.

“Iya tadi gagal chef,” jawab Yosa.

Saat menjawab alasannya, Yosa justru membuat Chef Juna marah. Yosa mengaku nge-blank. Namun, rupanya Chef Juna tidak menyukai alasan klise yang menurutnya sering dilontarkan peserta MasterChef Indonesia.

“Kamu coba bikin kulit tart?” tanya Chef Juna.

“Oh belum chef. Karena nge-blank juga tadi chef,” jawab Yosa.

“Astaga. Kata-kata itu keluar lagi. Ngeblank. Saya paling benci kata-kata itu. Paling benci saya kata-kata ngeblank,” timpal Chef Juna.