HOME WOMEN FOOD

Ekspresi Tertekan Vinz Harus Bikin Macaron di MasterChef Indonesia Season 12, Ternyata Ini Alasannya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |18:45 WIB
Ekspresi Tertekan Vinz Harus Bikin Macaron di MasterChef Indonesia Season 12, Ternyata Ini Alasannya
Vinz, peserta MasterChef Indonesia Season 12. (Foto: RCTI)
A
A
A

MasterChef Indonesia Season 12 yang telah memasuki episode keempat pada Sabtu, (22/3/2025) diwarnai diwarnai dengan berbagai challenge yang menegangkan. Usai melewati tantangan pertama memasak dish yang dipilih secara acak oleh 25 peserta, di tantangan kedua beberapa diantara mereka tampak tertekan ketika harus memasak dish dari mystery box. 

Salah satunya Vinz. Ekspresi pria berdarah Singkawang ini mendadak ‘speechless’  ketika mengetahui bahwa dirinya harus membuat hidangan Macaron.Macaron adalah dessert manis khas dari Eropa berupa kue mungil berbentuk bulat yang identik dengan warna-warna cerah, seperti kuning, merah, pink, hijau, dan biru. 

“Yang mukanya paling stress tuh Vinz yang saya lihat,” kata Chef Renatta. 

“Totally no clue chef,” timpal Vinz. 

Usut punya usut, Vinz merasa tertekan pasalnya dia tidak pernah mencicipi apalagi membuat macaron. 

“Kamu dapet apa?“ tanya Chef Renatta lagi. 

Macaron

“Macaron. Aku nggak pernah bikin. Beli aja Nggak pernah. Cuma pernah lihat di etalase. Takut aku nggak bisa bikin sama sekali. Nggak ngerti, mau aku tau komposisinya, metodenya aku nggak pernah sama sekali bikin,” tutur Vinz. 

“Rasanya pengen aku tebalikin aja itu piring,” lanjutnya. 

Vinz sendiri merupakan salah satu peserta MasteChef Indonesia Season 12 yang paling takut mendapatkan challenge hidangan dessert dan baking.  Hal tersebut juga pernah diungkapnya dalam sebuah wawancara dengan Okezone baru-baru ini. Menurutnya, memasak dessert sangat berbeda dan lebih sulit dengan masakan lainnya.

 

