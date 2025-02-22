Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Peserta Ini Nyaris Bikin Gallery MasterChef Indonesia Season 12 Kebakaran, Satu Studio Dibuat Tegang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |17:40 WIB
Peserta Ini Nyaris Bikin Gallery MasterChef Indonesia Season 12 Kebakaran, Satu Studio Dibuat Tegang
MasterChef Indonesia Season 12
A
A
A

MasterChef Indonesia Season 12 yang telah memasuki episode keempat pada Sabtu, (22/3/2025) diwarnai momen menegangkan. Total 25 peserta menjalani tantangan pertama memasak dengan bahan dan waktu yang terbatas di Gallery MasterChef Indonesia.

Mereka dituntut untuk berinovasi dan menghasilkan hidangan berkualitas tinggi dengan membuat hidangan yang dipilih secara random alias acak.  Beberapa diantara mereka mayoritas mendapatkan tantangan memasak hidangan yang sebelumnya mereka belum pernah masak, bahkan mencicipinya. 

Salah satunya yakni Calista. Ia mendapatkan tantangan hidangan Ayam Taliwang, masakan khas dari Bali yang ternyata belum pernah ia masak bahkan cicipi sebelumnya. Di menit-menit terakhir, Calista ternyata panik. Kepanikannya itu membuat api tiba-tiba muncul saat ia sedang memanaskan minyak goreng. 

“Guys waktunya tinggal 5 menit,” teriak Chef Juna.

MasterChef Indonesia Season 12

Saking paniknya, ditambah dengan waktu memasak yang hanya tersisa 5 menit lagi, Calista kemudian justru menyiram minyak panasnya dengan air.  Hal tersebut tentu saja membuat api mendadak berkobar besar dan nyaris memicu kebakaran. 

“Aku lupa manasin minyak, terus ada apinya. Saking paniknya aku langsung siram air terus langsung boom. Apinya langsung naik ke atas,” tutur Calista. 

Satu studio pun dibuat kaget dan panik. Chef Juna yang juga melihat insiden tersebut lantas marah. Begitu juga dengan Chef Renatta. Reaksinya mendadak tegang. Ia bahkan sampai memegang wajahnya dengan kedua tangannya. 

“Jangan dikasih air,” kata Chef Juna.

Sebagai informasi, di babak ini, para kontestan akan dihadapkan pada ujian yang lebih kompleks untuk menguji keterampilan dan kreativitas mereka di Gallery MasterChef Indonesia. 25 kontestan siap adu skill yang mereka miliki dalam menghadapi tantangan memasak dengan bahan dan waktu yang terbatas di Gallery MasterChef Indonesia.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
