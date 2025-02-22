Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Unik! Mi Ramen Ini Panjangnya 3,5 Meter, Diseruput Gak Habis-Habis

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |17:36 WIB
Mi ramen sepanjang 3,5 meter. (Foto: Ist)
A
A
A

Dunia kuliner terus menelurkan inovasi yang unik dan menarik perhatian masyarakat. Terbaru, inovasi mi ramen sepanjang 3,5 meter diciptakan untuk memudahkan para gamer yang ingin makan sambil tetap bermain game.

Mi terpanjang itu disebut The One Noodle dari Haraku Ramen, seutas mie yang tidak terputus. Mi ini dibuat menanggapi tingginya permintaan untuk pengalaman gaming yang unik. Inovasi ini dirancang khusus untuk para gamer yang ingin menikmati permainan tanpa terganggu oleh waktu makan.

Selaras dengan perkembangan budaya gaming yang pesat di Indonesia, The One Noodle hadir sebagai mie dengan panjang mencapai 3,5 meter yang tidak terputus. Dengan tekstur yang lebih tebal untuk menyerap rasa secara maksimal, mie ini memungkinkan para gamer menikmati hidangan lezat tanpa kehilangan fokus pada permainan.

Ramen. (Foto: Freepik)
Ilustrasi ramen. (Foto: Freepik)

"Ketika Agensi pertama kali mengusulkan ide ini, saya langsung berpikir, ini gila, tetapi juga brilian. Para gamer tentu tidak ingin menghentikan permainan hanya untuk makan. Ini adalah konsep yang unik, menyenangkan, dan benar-benar memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, Haraku berkomitmen untuk mewujudkannya," kata Marketing Manager Ismaya Group, Dewa Ari, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Inovasi ini dikembangkan oleh BLKJ Havas bekerja sama dengan Moonfolks di Indonesia. “Kami merasa ide ini sangat unik dan justru karena itu kami memutuskan untuk melakukannya. Ide-ide yang paling berani sering kali menghasilkan sesuatu yang luar biasa,” kata Guilherme Machado adri BLKJ Havas.

The One Noodle akan tersedia dalam jumlah terbatas di Haraku Ramen Halal South Quarter dan dapat dipesan lewat aplikasi online.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
