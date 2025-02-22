Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Gen Z Hobi Ngopi, Cari yang Tak Hanya Nikmat tapi Juga Instagramable

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |16:52 WIB
Gen Z Hobi Ngopi, Cari yang Tak Hanya Nikmat tapi Juga <i>Instagramable</i>
Gen Z tidak hanya cari kopi yang nikmat tapi juga estetik. (Foto: Ist)
A
A
A

Tren ngopi begitu melekat sebagai gaya hidup anak-anak muda, terutama Gen Z. Mereka tak hanya mencari kopi dengan rasa yang nikmat, tapi juga memperhatikan estetika. Hal itu karena Gen Z terbiasa memotret makanan atau minuman Instagramable lalu diunggah ke media sosial.

Untuk itu, seorang barista perlu menguasai latte art sebagai nilai tambah. Selain estetika penyajian kopi, memiliki konsep unik juga penting.

“Kopi sekarang menjamur. Masing-masing punya signature masing-masing. Untuk tetap eksis, di tengah persaingan, kita harus punya konsep yang berbeda, tahu positioning-nya, dan menjaga konsistensi benang merah brand,” sambung Irvan Farhad, aktor yang kini mencoba peruntungan di bisnis kopi lewat Hafa Coffee & Warehouse, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Apalagi sekarang, lanjutnya, Gen Z tidak hanya sekedar ngopi, tapi juga mencari experience baru, yang instagramable. Dia bercerita, delapan tahun lalu, ide awal membuka kedai kopi pun datang dari pencarian Farhad dan istrinya Hamidah Rachmayanti akan pengalaman minum kopi yang nyaman di Kota Bogor.

“Tahun 2017, kami pindah ke Bogor. Agak sulit mencari kedai kopi yang membuat kita nyaman. Dari situ, terlintas ide, bagaimana kalau kita buka kedai kopi? Mulailah kami belajar F&B, khususnya seputar dunia kopi, kebetulan kami juga suka kopi,” kenang aktor Surga Yang Tak Dirindukan The Series itu.

Irvan Farhad dan Hamidah

Segala sesuatu dalam dunia bisnis bisa cepat berubah, dan harus bisa cepat beradaptasi. Dibandingkan akting, kata Farhad, bisnis cakupannya lebih luas. Kini dirinya sudah mempunya 4 outlet usaha kopi.

“Belajar gimana mengatasi kendala, menghadapi karyawan, lalu gimana membentuk brand, menjaga positioning, dan menjaga konsistensi. Harus kuat mental, karena apa yang terjadi dalam dunia usaha nggak selalu mulus,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
