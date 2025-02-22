MUFFEST+ 2025, Dhini Aminarti dan 3 Artis Lainnya Hadir dengan Koleksi Lebaran

BEBERAPA selebgram hingga artis ternama Tanah Air turut melenggang di runway perhelatan MUFFEST+ 2025. Mereka masing-masing mengenakan koleksi tren busana Muslim Hari Raya dari masing-masing desainer Indonesia.

Dalam perhelatan Fashion Show dari Wardah yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025), mereka tampil memukau sebagai model busana Muslim. Siapa saja yang berlenggok di panggung fesyen ini? Berikut beberapa di antaranya.

Dhini Aminarti

MUFFEST 2025+, Dhini Aminarti unjuk busana Lebaran. (Foto: Wiwie Heriyani)

Artis cantik satu ini sukses mencuri perhatian di panggung runway MUFFEST+ 2025. Dia tampak cantik dalam balutan gamis putih nan mewah koleksi dari desainer Rasya Shakira. Penampilan istri dari Dimas Seto tersebut tampak elegan dalam balutan gamis dengan detail full payet nan berkilau tersebut.

Koleksi yang dibawakan Dhini tersebut terinspirasi dari keindahan salah satu taman di London, yaitu New Forest dengan bunga- bunganya yang berwarna lembut dan sesuai DNA Rasya Syahira dalam koleksi yang akan ditampilkan secara classy, elegant, dengan perpaduan warna-warni yang lembut dan konsep design mewakili perempuan yang feminim namun kuat.

Nabila Ishma

Nabila Ishma unjuk busana Muslim Lebaran. (Foto: Wiwie Heriyani)

Penampilan selebgram Nabila Ishma juga tak kalah mencuri perhatian. Mantan kekasih anak laki-laki Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril ini tampil cantik dalam balutan busana Muslim nan mewah dari jenama MUDA.

Nabila tampak elegan dalam balutan tunik dengan outer serta rok oversize dengan detail bahan kain wastra Bali berkilau serta detail payet dan motif nan cantik. Busana muslim yang dikenakan Nabila memiliki pattern yang lebih modern dan sarat akan makna Mawarna yang menjadi nama campaign MUDA yang mempunyai arti berwarna atau penuh warna.