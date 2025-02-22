Modinity Fashion 2025: Buttonscarves Tampilkan Koleksi Spesial Hari Raya, Hadirkan Alyssa Daguise

PAGELARAN busana Modinity Fashion 2025 kembali digelar dengan penuh kemegahan. Tahun ini, rumah mode Buttonscarves kembali melenggang di panggung fashion, menampilkan koleksi eksklusif edisi Hari Raya yang memukau.



CEO Buttonscarves, Linda Anggrea mengungkapkan bahwa tema "Infinity in Every Scent" diangkat untuk menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi para penikmat fashion. Tidak sekadar melihat keindahan koleksi yang ditampilkan, tetapi juga merasakan atmosfer dan emosi yang dihadirkan dalam setiap desain.



Dengan sentuhan elegan dan nuansa yang khas, Buttonscarves kembali membuktikan diri sebagai salah satu brand yang selalu menghadirkan inovasi dalam industri fashion Tanah Air.

“Kita bisa merasakan immersive experience di acara ini dan melihat fashion show-nya menggunakan mata kita dan bisa touch langsung, dan kita bisa feel, merasakan ambiencenya,” kata Linda Anggrea dalam konferensi pers Modinity Fashion Parade 2025, di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

"Kita bisa merasakan immersive experience dalam acara ini. Selain menyaksikan fashion show secara langsung, kita juga dapat menyentuh koleksi yang ditampilkan dan merasakan ambience yang dihadirkan," ujar Linda Anggrea dalam konferensi pers Modinity Fashion Parade 2025 di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Buttonscarves menghadirkan para brand ambassador . (Foto: Modinity Fashion)

Tahun ini, Modinity Fashion Parade menampilkan lima jenama Tanah Air yang mempersembahkan koleksi eksklusifnya. Linda Anggrea mengungkapkan bahwa busana spesial untuk Hari Raya menjadi inspirasi utama dalam pagelaran ini, dengan setiap jenama menghadirkan sentuhan warna khas yang mencerminkan karakter mereka.

Menariknya, meskipun setiap koleksi memiliki palet warna yang beragam, nuansa hitam tetap menjadi elemen utama di setiap tampilan, memberikan kesan elegan dan timeless. Selain itu, mocha mousse turut dihadirkan sebagai salah satu warna khas dalam koleksi tahun ini, menambah kesan hangat dan mewah pada setiap rancangan.

"Beberapa warna yang saling beririsan, salah satunya hitam, memungkinkan satu keluarga mengenakan kombinasi dari berbagai jenama saat Hari Raya. Koleksi Buttonscarves dan brand lain itu kita matching," katanya.

