Viral Polisi Menangis Makan Masakan Rumah, Syok saat Orangtuanya Didatangkan

Viral sebuah vidio di media sosial, menampilkan momen mengharukan seorang polisi yang telah lama merantau dan tidak pulang ke kampung halamannya. Dalam vidio tersebut, sang polisi terlihat menangis saat menyantap sajian makanan yang cita rasa mengingatkan pada masakan sang ibu.

Bermula ketika polisi yang telah bertugas di kota lain selama bertahun tahun, mendapatkan sajian makanan dari kerabatnya.

“Lihat ini masakan yang ku buat, apakah sama seperti masakan di kampung halamanmu?” tanya seseorang yang berada dekatnya. Polisi tersebut hanya diam dan tersenyum, mengakui bahwa rasanya 'cukup mirip' dengan masakan di kampung halamannya alias di rumahnya.

Awalnya dia tidak merasa ada yang aneh, terlihat layaknya suguhan makan biasa yang diberikan pada tamu atau teman dekat. Namun, polisi tersebut mengatakan bahwa rasa dan aroma dari masakannya benar benar mirip dengan buatan sang Ibu.

Saat ditanya soal apakah kamu rindu rumahmu?, polisi tersebut langsung menangis dan mengusap air matanya yang jatuh.

“Sudah lama ya kau tidak pulang ke kampung halaman?” tanya seorang kerabatnya. Polisi tersebut mengangguk dan mengatakan benar bahwa ia sudah lama tidak pulang.

Kejutan semakin besar ketika Ibu dan Ayahnya muncul dari belakang, membuatnya terkejut dan terharu. Lalu dipeluklah sang ibu oleh polisi tersebut sambil berderai air mata akibat rasa rindu yang selama ini tak tersampaikan.