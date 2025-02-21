Nagita Slavina Pakai Jaket Kulit Seharga Mobil, Netizen: Biaya Renovasi Rumahku

Nagita Slavina kembali mencuri perhatian dengan penampilannya yang mewah. Kali ini, istri Raffi Ahmad itu terlihat mengenakan jaket kulit dengan harga yang bikin geleng-geleng kepala, yakni Rp154,8 juta. Angka tersebut setara dengan harga satu unit mobil LGCC di Indonesia.

Dalam foto yang diunggah akun Instagram @fanbase_nagitaslavina, Nagita tampak memakai jaket kulit berwarna cokelat. Jaket ini berasal dari brand fashion ternama, dengan desain yang simpel tetapi tetap elegan, mencerminkan gaya khas Nagita yang sering tampil sederhana tetapi tetap elegan.

Nagita Slavina Pakai Jaket Kulit Seharga Mobil, Netizen: Biaya Renovasi Rumahku

Ini bukan pertama kalinya Nagita mengenakan outfit dengan harga fantastis. Sebelumnya, ia juga sering terlihat memakai pakaian dan aksesori dari merek-merek terkenal yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tak heran jika gaya busana Nagita Slavina selalu menjadi sorotan sekaligus inspirasi bagi banyak orang.

Netizen pun tak ketinggalan memberikan reaksi terhadap jaket mahal tersebut.

“Jangan bercanda, Mama Gigi.” ujar @its***