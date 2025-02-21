Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kebun Ganja Terbakar, Seluruh Warga di Wilayah Ini Mendadak Ketawa Bareng

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |14:36 WIB
Kebun Ganja Terbakar, Seluruh Warga di Wilayah Ini Mendadak Ketawa Bareng
Warga dan wisatawan mendadak ketawa bareng akibat kebun ganja terbakar. (Foto: Pattawa News)
A
A
A

Peristiwa tak biasa terjadi di Soi Welcome Jomtien, Muang Pattaya, Thailand. Semua warga dan wisatawan dilaporkan mendadak tertawa serentak usai kebun ganja terbakar akibat korsleting listrik, pukul 22.06 waktu Thailand, Kamis 13 Februari 2025.

Kebun ganja yang dikelola oleh Little Christiania Co., Ltd ini merupakan perusahaan yang memiliki izin resmi untuk menanam ganja, rami dan semua jenis tanaman herbal yang nantinya akan diolah untuk keperluan pengobatan.

Dilansir dari The Pattaya News, Jumat (21/2/2025), kebakaran ini bermula dari lantai 2 gedung komersil, Soi Welcome Jomtien yang merupakan ruangan pembibitan ganja, diduga karena korsleting listrik lampu pada ruangan tersebut.

Setelah pihak Soi Welcome Jomtien menerima laporan adanya kebakaran, mereka pun langsung menghubungi kantor Polisi Pattaya terkait insiden ini.

Kebun ganja

Setelah bala bantuan datang, petugas segera mengarahkan pemadam kebakaran untuk meredekan api dengan semprotan air yang dimiliki oleh mobil pemadam kebakaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3186042//banjir_melanda_wilayah_thailand-6XzI_large.jpg
Wilayah Thailand Dilanda Hujan Terparah dalam 300 Tahun, Banjir Tewaskan 33 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185963//ilustrasi-XiaP_large.jpg
Hampir Dikremasi, Perempuan Thailand Ditemukan Hidup Usai Terdengar Ketukan dari Peti Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185930//banjir_di_thailand_selatan-dbMU_large.png
Thailand Selatan Diterjang Banjir, 13 Orang Tewas dan 2 Juta Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451//raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/482/3182815//herbal-p79I_large.jpg
Viral Inhealer Laris Asal Thailand Ternyata Abal-abal, Ini 4 Cara Agar Tak Tertipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/482/3182811//in_haler-Z4YH_large.jpg
Inhaler Thailand yang Diklaim Herbal Di-blacklist BPOM RI, Ternyata Tak Berizin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement