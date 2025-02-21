Kebun Ganja Terbakar, Seluruh Warga di Wilayah Ini Mendadak Ketawa Bareng

Peristiwa tak biasa terjadi di Soi Welcome Jomtien, Muang Pattaya, Thailand. Semua warga dan wisatawan dilaporkan mendadak tertawa serentak usai kebun ganja terbakar akibat korsleting listrik, pukul 22.06 waktu Thailand, Kamis 13 Februari 2025.

Kebun ganja yang dikelola oleh Little Christiania Co., Ltd ini merupakan perusahaan yang memiliki izin resmi untuk menanam ganja, rami dan semua jenis tanaman herbal yang nantinya akan diolah untuk keperluan pengobatan.

Dilansir dari The Pattaya News, Jumat (21/2/2025), kebakaran ini bermula dari lantai 2 gedung komersil, Soi Welcome Jomtien yang merupakan ruangan pembibitan ganja, diduga karena korsleting listrik lampu pada ruangan tersebut.

Setelah pihak Soi Welcome Jomtien menerima laporan adanya kebakaran, mereka pun langsung menghubungi kantor Polisi Pattaya terkait insiden ini.

Setelah bala bantuan datang, petugas segera mengarahkan pemadam kebakaran untuk meredekan api dengan semprotan air yang dimiliki oleh mobil pemadam kebakaran.