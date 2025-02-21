Kabar Terkini Lidya Pratiwi, Artis Pemeran Untung Ada Jinny yang Sempat Dipenjara Kasus Pembunuhan

Lidya Pratiwi, artis sinetron yang dahulu sering menghiasi layar kaca Tanah Air, kini kembali merintis karier di dunia hiburan melalui platform YouTube. Sebelumnya, namanya sempat meredup setelah terlibat dalam kasus yang mengakibatkan dirinya menjalani hukuman penjara selama 14 tahun.

1. Terlibat Kasus Pembunuhan

Artis yang dikenal lewat perannya sebagai Jinny dalam sinetron Untung Ada Jinny ini tersandung kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, Naek Gonggom Hutagalung, yang terjadi di penginapan Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, pada 28 April 2006.

Tragedi pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 2006, saat itu usia Lidya masih 19 tahun. Ia menjadi tersangka karena ikut membantu pamannya Tony Yusuf untuk melakukan pemerasan kepada kekasihnya Naek.

Lidya harus menghabiskan masa mudanya dalam jeruji besi selama 7 tahun dan dinyatakan bebas bersyarat pada tahun 2013. Lidya menyambut hidup barunya usai menyelesaikan vonis 14 tahun penjara, pada April 2013.

Dia mendapat pembebasan bersyarat, sehingga bisa menghirup udara bebas lebih awal. Namun dia baru mulai memiliki keberanian untuk muncul di hadapan publik lagi pada tahun 2020.