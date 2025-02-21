Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Kisah Cinta Beda 41 Tahun di Bandung, Pemuda Ini Jatuh Hati ke Nenek Usia 70 Tahun

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |16:34 WIB
Viral Kisah Cinta Beda 41 Tahun di Bandung, Pemuda Ini Jatuh Hati ke Nenek Usia 70 Tahun
Kisah cinta beda usia 41 tahun. (Foto: Youtube AzizRahman30)
A
A
A

Perbedaan usia 41 tahun bukanlah sebuah penghalang bagi pasangan asal Bandung, Jawa Barat ini dalam membangun rumah tangga. Meskipun terpaut usia yang sangat jauh, Abeh dan Mak Iin terbukti berhasil mempertahankan bahtera rumah tangganya hingga saat ini usia pernikahan ke-9 tahun.

Cerita cinta Abeh dan Mak Lin diunggah akun Youtube @AzizNurahman30, dikutip Jumat (21/2/2025). Diketahui saat ini Abeh berusia 29 tahun dan Mak Lin berusia 70 tahun. Saat

Awalnya Abeh adalah karyawan Mak Lin. Namun lama kelamaan Abeh timbul perasaan kepada Mak Lin hingga akhirnya mereka menikah. Kebaikan, kejujuran dan kasih sayang dari Mak Lin yang membuat Abeh jatuh hati kepadanya.

Namun saat mereka memutuskan untuk menikah, pihak keluarga banyak yang meragukan dan menentang. Namun, keduanya tetap memperjuangan cinta dan bersama dalam pernikahan.

Keduanya kini hidup bahagia di Desa Mekar Wangi yang jauh dari pusat kota Bandung dan  mencukupi kebutuhan dengan bertani di lahan dekat dengan tempat tinggal mereka.

Halaman:
1 2
      
