Potret Lisa BLACKPINK Debut Akting Film, Adegan Motor Mogok Jadi Sorotan

Baru-baru ini nama Lisa BLACKPINK kembali menjadi omongan warganet karena kiprah wanita kelahiran Thailand itu di dunia akting. Lisa membintangi film The White Lotus 3 dan penampilannya menuai banyak pujian.

Ia juga membagikan momen spesial tesebut kepada para penggemar melalui unggahan di media sosial dengan caption, "Full circle moment kicking off SS3 in Thailand." Selain itu beredar cuplikan adegan saat motornya mogok di film tersebut yang menuai sorotan warganet.

Berikut ini beberapa potret Lisa yang debut akting di film The White Lotus 3 mengkutip dari Instagram pribadi Lisa @ lalalalisa_m, Jumat (21/2/2025).

1. Pemutaran Perdana

Lisa tampil cantik bak seorang putri pada pemutaran perdana film The White Lotus 3. Dirinya terlihat mengenakan gaun bergradasi putih kuning yang ditambahkan payet di bajunya tersebut. Pada unggahan itu dirinya bahkan menuliskan caption “Magical night at the White Lotus premiere”.

2. Tampil memukau di Bangkok

Tak hanya tampil memukau pada pemutaran perdana filmnya, Lisa juga tampil cantik pada pemutaran film tersebut di Bangkok. Dirinya terlihat mengenakan pakaian hitam putih dengan aksesoris anting berwarna gold yang memberikan kesan mewah pada penampilannya. Penyanyi itu juga menuliskan caption “Ready for round 2 in BKK”.

3. Berpakaian serba pink

Pada unggahan terakhir di Instagramnya Lisa membagikan potret dirinya mengenakan pakaian serba pink di tempat kelahirannya yaitu Thailand. Dirinya bahkan menuliskan caption ” Full circle moment kicking off ss3 In Thailand”. Unggahanya terakhirnya itupun menuai banyak komentar dari para penggemarnya.

4. Potret dirinya pada trailer

Dalam video trailer film The White Lotus 3 yang beredar di sosial media, Lisa memerankan karakter Mook seorang pegawai resort yang bertugas menyambut rombongan turis yang tiba di Thailand. Trailer tersebut kini sudah ditonton lebih dari 9 juta orang.