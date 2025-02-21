Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Ombre Lips Pakai Lipstik dan Tinted Lip Balm

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |18:49 WIB
Tips Ombre Lips Pakai Lipstik dan Tinted Lip Balm
Tips Ombre Lips Pakai Lipstik dan Tinted Lip Balm
Ombre lips masih menjadi tren di kalangan beauty enthusiasts. Teknik ini dapat membuat tampilan bibir terlihat lebih fresh dan berisi tanpa terlihat berlebihan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih untuk membuat ombre lips dengan kombinasi lipstik dan tinted lip balm? Nah, berikut ini beberapa tips agar hasilnya maksimal!

1. Aplikasikan Tinted Lip Balm di Bagian Tengah Bibir

Setelah lapisan dasar, aplikasikan Soulyu Juicy Glow Lip Balm dengan shade Rizz atau Sheesh di bagian tengah bibir. Warna yang lebih gelap akan menciptakan efek gradasi yang cantik. Gunakan jari untuk membaurkan warna agar tampilan lebih seamless.


2. Ratakan dengan Jari atau Cotton Bud

Untuk hasil yang lebih halus, gunakan jari atau cotton bud untuk membaurkan warna tinted lip balm ke arah luar. Pastikan tidak ada garis tegas antara warna dasar dan warna gradasi agar tampilan ombre terlihat lebih natural.

