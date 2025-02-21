3 Tips Unik Pakai Tinted Lip Balm agar Tampilan Fresh

Tinted lip balm memberikan warna natural dan menjaga kelembapan bibir seharian, produk ini ternyata bisa jadi multi-use makeup yang praktis untuk berbagai area wajah. Dengan satu produk aja, kamu udah bisa dapetkan tampilan fresh tanpa ribet.

Kamu bisa menggunakan Soulyu Juicy Glow Lip Balm yang melembabkan bibir, memberikan efek menenangkan, meregenerasi, membentuk lapisan pelindung, mengembalikan kilau alami bibir, dan memiliki ketahanan hingga 6 jam.

Berikut 3 tips unik tinted lip balm:

1. Sebagai Cream Blush Untuk Tampilan Merona Alami

Tinted lip balm bisa juga digunakan sebagai blush on untuk memberikan warna yang fresh di pipi. Teksturnya yang creamy, memudahkan produk untuk menyatu dengan kulit, menciptakan efek dewy. Oleskan Soulyu Juicy Glow Lip Balm di punggung tangan, lalu ambil dengan jari atau sponge. Tap secara perlahan di area pipi kemudian blend ke arah atas untuk tampilan lifting effect.