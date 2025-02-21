Vaksin Influenza Penting Diberikan pada Ibu Hamil, Ini Kata Dokter!

Vaksin Influenza Penting Diberikan pada Ibu Hamil, Ini Kata Dokter, (Foto: Freepik)

Ibu hamil rentan terpapar sejumlah infeksi, bahkan berisiko menyebabkan komplikasi serius. Salah satu mitigasi untuk melindungi janin pada ibu hamil dengan melakukan vaksinasi yang direkomendasikan dokter.

Ketua Bidang Ilmiah Pengurus Pusat (PP) POGI, dr. Dr. M. Alamsyah Aziz, Sp. OG, mengatakan salah satu vaksin yang direkomendasikan ialah influenza. Ditegaskan bahwa vaksinasi influenza sangat direkomendasikan bagi ibu hamil di setiap trimester kehamilan.

“Vaksin influenza inaktif terbukti dapat ditoleransi dengan baik untuk ibu hamil dan janin,” ungkap dr. Alamsyah dalam konferensi pers Pentingnya Vaksinasi Influenza dan Tdap untuk Ibu Hamil di Jakarta.

Influenza merupakan infeksi saluran pernapasan yang sangat menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama bagi ibu hamil. Komplikasi tersebut, yaitu kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah, pneumoniadan gangguan pernapasan berat, rawat inap di ICU, peningkatan risiko kematian ibu dan janin, serta bayi lahir mati dengan risiko tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan jika bukan akibat influenza.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dan American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), merekomendasikan vaksinasi influenza bagi ibu hamil. Pemberian vaksin tersebut merupakan langkah preventif untuk melindungi janin dan mendapatkan antibodi hingga mengurangi risiko rawat inap.