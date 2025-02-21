Mikha Tambayong Jadi Duta Pariwisata Taiwan, Ajak Wisatawan Indonesia Jelajahi Keindahan Formosa

MIKHA Tambayong resmi ditunjuk sebagai Duta Pariwisata Taiwan pertama di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers peluncuran video promosi pariwisata Taiwan yang digelar di Jakarta, Jumat (21/2/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Taiwan Tourism Bureau M.O.T.C dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.

Dalam momen bersejarah tersebut, Mikha menerima penghargaan sebagai "Duta Pariwisata Taiwan" dari Duta Besar Taiwan untuk Indonesia, Mr Bruce Hung (Hung Chen-Jung). Sebagai bentuk simbolisasi peran barunya, Mikha juga dianugerahi mahkota bunga kehormatan oleh Mr Bruce Hung dan diberikan selempang oleh Direktur Dinas Pariwisata Taiwan di Jakarta, Tuan Zhou Shi Bi.

Dengan penunjukan ini, Mikha siap menjalankan tugasnya untuk memperkenalkan Taiwan sebagai destinasi wisata unggulan bagi wisatawan Indonesia. Dia akan berperan dalam berbagai kampanye promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Taiwan, sekaligus mempererat hubungan pariwisata antara kedua negara.

Sebagai seorang selebriti yang dikenal dengan gaya hidup sehat dan gemar berpetualang, Mikha diharapkan dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk menjelajahi keindahan Taiwan, mulai dari kuliner, budaya, hingga destinasi wisata alam yang menakjubkan.

Mikha Tambayong pun berbagi pengalaman pribadi terkait pariwisata Taiwan. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Taiwan pada November 2024, Mikha mengaku langsung terpesona oleh keindahan negeri Formosa ini. Dalam perjalanannya untuk syuting video promosi pariwisata Taiwan, dia menjelajahi berbagai destinasi ikonik, seperti Taipei 101, Kepala Ratu di Yehliu, Danau Sun Moon, dan Museum Qi Mei.



Selain itu, Mikha juga mengunjungi berbagai lokasi wisata yang menjadi favorit wisatawan dunia. Tidak hanya menikmati kelezatan kuliner khas Taiwan, Mikha juga menyempatkan diri mengunjungi kebun bunga yang memukau, menyaksikan matahari terbenam yang spektakuler, serta bernyanyi dan menari bersama suku asli yang terkenal ramah. Salah satu hal yang membuatnya semakin terkesan adalah lingkungan Taiwan yang sangat ramah bagi wisatawan Muslim.



Semua pengalaman luar biasa ini terdokumentasikan dalam video promosi pariwisata Taiwan, yang mengangkat tema "Menikmati Pemandangan Pegunungan, Mengagumi Keindahan Lautan, dan Menjelajahi Pulau yang Penuh Cerita & Sejarah."

Mikha Tambayong jadi Duta Pariwisata Taiwan. (Foto: Taiwan Tourism Bureau M.O.T.C )

Melalui kisah perjalanannya, Mikha berharap semakin banyak wisatawan Indonesia yang tertarik untuk menjelajahi Taiwan, menikmati pesona alamnya, dan merasakan keragaman budayanya yang begitu memesona.

"Taiwan adalah pulau yang diberkahi dengan penuh keindahan oleh Tuhan," ucap Mikha Tambayong menceritakan kesan pertama kali menginjakkan kaki di Taiwan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Jumat (21/2/2025).