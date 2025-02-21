Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Coffee Shop Lokal Ini Sukses Go International, Cocok Jadi Tempat Nongkrong Gen Z

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |19:44 WIB
3 <i>Coffee Shop</i> Lokal Ini Sukses Go International, Cocok Jadi Tempat Nongkrong Gen Z
Minum kopi jadi tren di kalangan Gen Z. (Foto: Ist/Annastasia)
A
A
A

Budaya minum kopi sambil nongkrong jadi salah satu kebiasaan yang seolah tak bisa lepas dari kalangan Gen Z. Tak heran, banyak coffee shop lokal yang menjamur dan berlomba-lomba menciptakan kopi yang nikmat dengan pilihan biji kopi khas Indonesia.

Kopi Indonesia sendiri memiliki cita rasa yang khas dan nikmat. Tak cuma di kota-kota besar di Tanah Air, kelezatan kopi Indonesia kini juga samakin mendunia. Momen ini tak lepas dari pegiat usaha coffee shop yang juga berlomba-lomba mengharumkan biji kopi pilihan Indonesia hingga bisa bertengger di luar negeri dan go international.

Lantas, coffee shop lokal apa saja yang kini sukses go international dan tentunya wajib dicicip para Gen Z. Yuk simak informasinya, Jumat (21/2/2025).

1. Roemah Koffie

Pertama ada coffee shop lokal Roemah Koffie. Coffee shop yang berlokasi di Gading Serpong, Tangerang ini jadi salah satu yang sukses go international lewat HORECA Expo di Athena, Yunani, pada 8-9 Februari 2025.

Roemah Koffie menghadirkan green beans premium dan autentik dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Arabica Gayo, Arabica Kerinci, Arabica Kintamani, serta lebih dari 15 jenis green beans lain yang rencananya akan diekspor ke negara-negara Eropa. Selain biji kopi mentah, Roemah Koffie juga memperkenalkan signature specialty coffee yang menjadi favorit di coffee shop mereka.

“Menurut kami ini adalah langkah yang sangat berarti untuk menghadirkan kopi Indonesia lewat kekayaan seni dan budaya Indonesia di pasar global,” ungkap CEO Roemah Koffie, Felix TJ dalam keterangan resminya, Jumat (21/2/2025).

Coffee shop satu ini juga menghadirkan nuansa kopi dengan seni dan budaya khas Indonesia serta kenikmatan kopinya yang tiada tara.

2. Tuku

