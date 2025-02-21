Masak di Depan Rumah Jokowi, Chef Arnold Diberi Pesan Khusus

Chef Arnold diberi kesempatan untuk memasak di depan rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, mantan Presiden ke-7 itu memberikan pesan khusus kepada eks Juri MasterChef Indonesia tersebut.

"Masakin yang enak," kata Jokowi saat berkunjung di gerobak Chef Arnold.

Momen istimewa ini berlanjut saat Chef Arnold dan keluarganya diundang ke dalam rumah Pak Jokowi. Selain memasak nasi goreng, Chef Arnold juga membawa putranya, Arthur, yang meminta tanda tangan dari Pak Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi. Obrolan pun mengalir ringan, membahas pertemuan pertama mereka di restoran sepuluh tahun lalu.

Chef Arnold juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan kepada para chef muda untuk tampil di panggung besar, seperti KTT G20 dan ASEAN Summit. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya melibatkan generasi muda untuk terlibat.

Percakapan menarik pun terjadi saat Arthur bertanya, “Orang jahat itu dari mana?” yang dijawab Presiden Jokowi dengan bijak, “Orang jahat itu dari hati.” Ibu Iriana pun menambahkan, “Jadi hatinya harus baik.”

Sebagai penutup, Chef Arnold meminta izin kepada Pak Jokowi ingin membuka gerobak nasi goreng di depan rumah Pak Jokowi saat Ramadan. Ibu Iriana pun menyambut dengan syarat, “Tapi di dalam halaman ya, jangan di jalan.”

(Kemas Irawan Nurrachman)