Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Masak di Depan Rumah Jokowi, Chef Arnold Diberi Pesan Khusus

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |14:52 WIB
Masak di Depan Rumah Jokowi, Chef Arnold Diberi Pesan Khusus
Masak di Depan Rumah Jokowi, Chef Arnold Diberi Pesan Khusus
A
A
A

Chef Arnold diberi kesempatan untuk memasak di depan rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, mantan Presiden ke-7 itu memberikan pesan khusus kepada eks Juri MasterChef Indonesia tersebut.

"Masakin yang enak," kata Jokowi saat berkunjung di gerobak Chef Arnold.

Momen istimewa ini berlanjut saat Chef Arnold dan keluarganya diundang ke dalam rumah Pak Jokowi. Selain memasak nasi goreng, Chef Arnold juga membawa putranya, Arthur, yang meminta tanda tangan dari Pak Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi. Obrolan pun mengalir ringan, membahas pertemuan pertama mereka di restoran sepuluh tahun lalu.

Chef Arnold juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan kepada para chef muda untuk tampil di panggung besar, seperti KTT G20 dan ASEAN Summit. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya melibatkan generasi muda untuk terlibat.

Percakapan menarik pun terjadi saat Arthur bertanya, “Orang jahat itu dari mana?” yang dijawab Presiden Jokowi dengan bijak, “Orang jahat itu dari hati.” Ibu Iriana pun menambahkan, “Jadi hatinya harus baik.”

Sebagai penutup, Chef Arnold meminta izin kepada Pak Jokowi ingin membuka gerobak nasi goreng di depan rumah Pak Jokowi saat Ramadan. Ibu Iriana pun menyambut dengan syarat, “Tapi di dalam halaman ya, jangan di jalan.”

Keseruan ini bisa disaksikan langsung di kanal YouTube Chef Arnold Poernomo. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk konten-konten menarik lainnya!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/298/3125013/chef_arnold-FNak_large.jpg
Chef Arnold Diduga Sindir Willie Salim soal Rendang dan Daging 200 Kg yang Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/298/3116045/cerita_iriana_jokowi_jadi_ibu_negara_selama_10_tahun_kepada_keluarga_chef_arnold-sp9q_large.jpg
Cerita Iriana Jokowi Jadi Ibu Negara Selama 10 Tahun kepada Keluarga Chef Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/298/3116031/chef_arnold_masak_nasi_goreng_di_depan_rumah_pak_jokowi_dengan_gerobak-yTzf_large.jpg
Chef Arnold Masak Nasi Goreng di Depan Rumah Pak Jokowi dengan Gerobak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/298/2916751/intip-set-menu-spesial-thanksgiving-buatan-chef-arnold-hTh3F4X1QI.jpg
Intip Set Menu Spesial Thanksgiving Buatan Chef Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/612/2888290/ketika-menteri-basuki-nilai-nasi-goreng-telur-buatan-chef-arnold-NvNBjcMMau.jpg
Ketika Menteri Basuki Nilai Nasi Goreng Telur Buatan Chef Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/298/2878081/chef-arnold-dan-chef-degan-beberkan-inspirasi-makanan-di-gala-dinner-ktt-asean-ke-43-oyC5OwIHuO.jpg
Chef Arnold dan Chef Degan Beberkan Inspirasi Makanan di Gala Dinner KTT ASEAN Ke-43
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement