HOME WOMEN FOOD

Cerita Iriana Jokowi Jadi Ibu Negara Selama 10 Tahun kepada Keluarga Chef Arnold

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |14:38 WIB
Menjadi Ibu Negara tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi selama 10 tahun menjabat, sosok pendamping mantan Presiden Joko Widodo itu kerap harus tangguh di hadapan banyak orang.

Iriana Jokowi mengaku, banyak sekali tantangan yang dihadapi selama satu dekade. Salah satunya saat menghadapi komentar negatif dan kritikan.

"Emosi pasti ada, tapi tetap harus sabar dan kuat. Itu saja kuncinya,” kata Iriana Jokowi.

Ini dikatakan Iriana saat berdialog dengan keluarga Chef Arnold yang menyambangi kediaman Jokowi.

Dalam perbincangan tersebut, terlihat betapa besar peran Ibu Iriana dalam menjaga keseimbangan keluarga di tengah kesibukan sang suami. Ia juga dikenal sangat perhatian terhadap anak-anaknya, termasuk dalam hal-hal kecil.

Chef Arnold menceritakan pengalaman uniknya saat bertemu Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden, yang kala itu lupa membawa pulang tupperware. “Besoknya, langsung dicariin sama Ibu,” ungkapnya.

Chef Arnold dan istrinya terlihat sangat mengagumi sosok Jokowi dan Ibu Iriana. Obroalan tersebut dipenuhi dengan tawa. Jangan lupa saksikan video selengkapnya di kanal YouTube Chef Arnold Poernomo.
 

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
