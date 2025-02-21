Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Chef Arnold Masak Nasi Goreng di Depan Rumah Pak Jokowi dengan Gerobak

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |14:12 WIB
Chef Arnold Masak Nasi Goreng di Depan Rumah Pak Jokowi dengan Gerobak
Chef Arnold Masak Nasi Goreng di Depan Rumah Pak Jokowi dengan Gerobak
A
A
A

Chef Arnold Poernomo melakukan sesuatu yang berbeda. Kali ini ia masak nasi goreng di depan rumah Presiden Joko Widodo, Solo. Uniknya, Chef Arnold memasak dengan menggunakan gerobak.

Para pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Solo, tetapi juga dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Kertosono, dan Banyuwangi. Rata-rata mereka datang dengan tujuan untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi dan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kepemimpinan Pak Jokowi selama menjabat sebagai Presiden. 

Chef Arnold memasak nasi goreng di gerobak sederhana langsung menjadi daya tarik tersendiri. Dengan senyum ramah, ia menyapa para pengunjung untuk mencicipi masakannya. Para pengunjung memuji rasa nasi goreng yang buatan Chef Arnold.

Di tengah kesibukannya memasak, Chef Arnold tetap melayani para pengunjung dengan ramah. Ia tak segan berinteraksi, bercerita, bahkan sesekali bercanda dengan mereka. Suasana meriah dan hangat sangat terasa.

Di sela-sela acara, Chef Arnold juga mengungkapkan rencananya untuk bulan Ramadan mendatang. Ia berencana membuat gerobak yang akan menyajikan menu nasi goreng kambing sebagai menu spesial untuk berbuka puasa. 

Bagi sebagian besar pengunjung, kesempatan ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Bisa berada di dekat rumah Presiden Jokowi sekaligus mencicipi masakan langsung dari tangan Chef Arnold. 

Jangan lupa tonton dan subscribe keseruannya di YouTube Chef Arnold! Karena masih banyak keseruan-keseruan yang akan datang!

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/298/3125013/chef_arnold-FNak_large.jpg
Chef Arnold Diduga Sindir Willie Salim soal Rendang dan Daging 200 Kg yang Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/298/3116054/masak_di_depan_rumah_jokowi_chef_arnold_diberi_pesan_khusus-b9hV_large.jpg
Masak di Depan Rumah Jokowi, Chef Arnold Diberi Pesan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/298/3116045/cerita_iriana_jokowi_jadi_ibu_negara_selama_10_tahun_kepada_keluarga_chef_arnold-sp9q_large.jpg
Cerita Iriana Jokowi Jadi Ibu Negara Selama 10 Tahun kepada Keluarga Chef Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/298/2916751/intip-set-menu-spesial-thanksgiving-buatan-chef-arnold-hTh3F4X1QI.jpg
Intip Set Menu Spesial Thanksgiving Buatan Chef Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/612/2888290/ketika-menteri-basuki-nilai-nasi-goreng-telur-buatan-chef-arnold-NvNBjcMMau.jpg
Ketika Menteri Basuki Nilai Nasi Goreng Telur Buatan Chef Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/298/2878081/chef-arnold-dan-chef-degan-beberkan-inspirasi-makanan-di-gala-dinner-ktt-asean-ke-43-oyC5OwIHuO.jpg
Chef Arnold dan Chef Degan Beberkan Inspirasi Makanan di Gala Dinner KTT ASEAN Ke-43
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement