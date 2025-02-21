Chef Arnold Masak Nasi Goreng di Depan Rumah Pak Jokowi dengan Gerobak

Chef Arnold Poernomo melakukan sesuatu yang berbeda. Kali ini ia masak nasi goreng di depan rumah Presiden Joko Widodo, Solo. Uniknya, Chef Arnold memasak dengan menggunakan gerobak.

Para pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Solo, tetapi juga dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Kertosono, dan Banyuwangi. Rata-rata mereka datang dengan tujuan untuk bertemu langsung dengan Pak Jokowi dan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kepemimpinan Pak Jokowi selama menjabat sebagai Presiden.

Chef Arnold memasak nasi goreng di gerobak sederhana langsung menjadi daya tarik tersendiri. Dengan senyum ramah, ia menyapa para pengunjung untuk mencicipi masakannya. Para pengunjung memuji rasa nasi goreng yang buatan Chef Arnold.

Di tengah kesibukannya memasak, Chef Arnold tetap melayani para pengunjung dengan ramah. Ia tak segan berinteraksi, bercerita, bahkan sesekali bercanda dengan mereka. Suasana meriah dan hangat sangat terasa.

Di sela-sela acara, Chef Arnold juga mengungkapkan rencananya untuk bulan Ramadan mendatang. Ia berencana membuat gerobak yang akan menyajikan menu nasi goreng kambing sebagai menu spesial untuk berbuka puasa.

Bagi sebagian besar pengunjung, kesempatan ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Bisa berada di dekat rumah Presiden Jokowi sekaligus mencicipi masakan langsung dari tangan Chef Arnold.

(Kemas Irawan Nurrachman)