Kisah Skin Game Raih Kesuksesan di Industri Kecantikan Indonesia bersama Shopee

Jakarta, Okezone - Saat ini, pertumbuhan e-commerce yang semakin pesat tentu memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM dan brand lokal untuk mengembangkan bisnis mereka, termasuk di sektor industri kecantikan.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Skin Game, brand lokal kecantikan yang telah hadir di tengah masyarakat sejak tahun 2020. Mengawali bisnis di tahun 2020, bukanlah hal mudah bagi Michella Ham (28), Founder Skin Game. Di usianya yang terhitung muda, Michella memberanikan diri melangkah dan membangun bisnis dengan menggunakan modalnya sendiri.

Founder Skin Game, Michella Ham,menceritakan, dengan keterbatasan ruang gerak di tahun tersebut, pihaknya mencoba mengeksplorasi peluang bisnis yang ada di e-commerce dan terbukti Skin Game merasakan dampak signifikan setelah berjualan melalui Shopee. Dapat dikatakan Shopee menjadi platform e-commerce pertama, dimana Skin Game lahir dan memutuskan untuk membuka toko online pertamanya.

"Sebagai pelaku usaha lokal yang masih merintis, memiliki platform yang dapat diandalkan merupakan hal penting, baik untuk berjualan maupun sebagai pendukung yang dapat memberikan arahan dalam memanfaatkan peluang. Sudah hampir 5 tahun berlalu, kami telah bertumbuh bersama dengan dukungan program serta fitur yang dihadirkan Shopee. Hingga saat ini, Shopee terus menjadi e-commerce dengan kontribusi penjualan terbesar bagi Skin Game. Pada puncak 12.12 kemarin, peningkatan pesanan Skin Game mencapai lebih dari 7 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa,” ujarnya.

Unjuk Potensi Produk Lokal melalui Rangkaian Koleksi Skin Game

Brand lokal Skin Game tidak mendapatkan keberhasilan mereka dalam satu malam. Dengan modal awal yang minim dan dari tabungannya sendiri, Michella berupaya mengalokasikan dananya secara bijaksana. Hal ini dilakukan agar dapat mencakup semua biaya mulai dari marketing, operasional serta produksi.