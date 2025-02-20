Mengharukan, Anak Kosan ini Makan Rp5.000 Sehari untuk Hidup Hemat di Jakarta

Sebuah video viral memperlihatkan seorang anak kos yang setiap hari-nya memasak lauk sederhana untuk dimakan. Hal ini dilakukan supaya menghemat pengeluaran biaya hidup di Jakarta.

Video ini di unggah pertama kali di media sosial tiktok oleh akun @jauhdarirumah__. Pemilik akun ini mengungggah beberapa video yang memperlihatkan ia pulang ke kosan dan mulai memasak lauk sederhana, seperti ayam Rp5.000, sayur Rp 3.000 dan bakwan Rp2.000, hingga lauk yang hanya kacang dalam kemasan.

Pemilik akun @jauhdarirumah__ juga membagikan video yang memperlihatkan cara memasak yang bisa dibuat dengan harga yang terjangkau. Dengan modal Rp3.000 ia bisa membuat sayur tahu telor yang mengunggah selera.

Meskipun hidup di Jakarta dengan sangat berhemat, video itu memperlihatkan pemuda ini rutin memberi makan kucing yang melewat ke depan kosannya.

Setelah di unggah ulang di media sosial instagram oleh akun @rumpi_gosip, video ini menjadi viral dan mendapatkan perhatian netizen. Banyak yang mengapresiasi aksi pemuda tersebut, beberapa lagi ada yang berbagi pengalaman karena pernah mengalami hal yang serupa.