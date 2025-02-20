Ramalan Zodiak 21 Februari 2025 untuk Capricorn, Scorpio dan Gemini

Ramalan zodiak 21 Februari dapat memberikan panduan tentang prediksi dan peluang yang akan terjadi pada setiap zodiak. Berikut uraian singkat tentang prediksi seputar peruntungan, kehidupan secara umum, karier, atau pun asmara dari ahli astrologi untuk Capricorn, Scorpio, Gemini pada Jumat, 21 Februari 2025.

Ramalan Zodiak Capricorn 21 Februari 2025

Hari ini mungkin ada sebuah pertemuan yang sebenarnya tidak ingin kamu hadiri, Capricorn. Bisa jadi berlangsung lama dan membosankan, tapi tetaplah berusaha untuk mendengarkan. Teman-temanmu mungkin ingin berdiskusi setelahnya, dan siapa tahu kamu bisa mendapatkan informasi penting meskipun awalnya terasa tidak menarik. Anggap saja ini hanya berlangsung sebentar. Cobalah fokus pada isi pembicaraan daripada terus melihat jam.

Ramalan Zodiak Scorpio 21 Februari 2025

Hari ini kamu mungkin merasa tidak seperti biasanya, Scorpio. Suasana hatimu sedang kurang baik, dan kamu cenderung melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Hal-hal yang biasanya menjanjikan, entah itu karier, percintaan, atau keuangan, malah terasa meragukan bagimu. Cobalah untuk bersantai dan menenangkan diri hari ini, bisa dengan pijat, berendam air hangat, atau sekadar menonton film kesukaanmu. Siapa tahu cara ini bisa membantu meningkatkan suasana hati mu, semangat!

Ramalan Zodiak Gemini 21 Februari 2025

Gemini, sepertinya hari ini kamu akan menjalani dua pekerjaan sekaligus. Namun, salah satu pekerjaan mungkin akan menuntut lebih banyak waktumu dibanding yang lain. Sebagai seseorang yang bertanggung jawab, kamu mungkin merasa tidak enak, tapi jangan terlalu khawatir. Akan ada saatnya keadaan ini berubah. Orang-orang di sekitarmu tahu bahwa kamu adalah bagian penting dalam tim, jadi jangan ragu untuk meminta waktu istirahat jika memang diperlukan.

(Kemas Irawan Nurrachman)