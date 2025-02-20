Berita Terpopuler: Warga Korban Pemalakan Lebih Pilih Lapor Damkar hingga Viral Dua Pemuda ke Makkah Naik Perahu Rakit Galon

Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) kembali jadi sorotan warganet karena aksi tanggapnya saat menerima laporan warga. Terbaru, personel Damkar bahkan menangani kasus pemalakan di Semarang.

Aksi Damkar tangkap pelaku pemalakan jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Kamis 20 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Petugas Damkar Tangkap Pelaku Pemalakan

Insiden unik ini terjadi di Ungaran, Kabupaten Semarang, ketika seorang warga yang menjadi korban pemalakan memilih melaporkan kejadian tersebut ke Damkar alih-alih ke kepolisian. Dalam penanganan kasus ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut membantu petugas Damkar dalam mengamankan situasi.

Dari data yang dilaporkan terdapat dua pelaku utama, MNA (18) dan LF (24) asal Semarang. Pelaku tersebut diduga merampas ponsel dan uang dari seorang warga sekitar. Peristiwa ini terjadi di sekitar SPBU Taman Unyil pada Minggu (9/2/2025) malam.

2. Ibu Suruh Anak Jadi Manusia Silver

Ramai di media sosial video yang memperlihatkan seorang anak disuruh jadi manusia silver. Mirisnya lagi, saat sang anak berpeluh keringat di tengah jalan yang panas, wanita yang diduga ibunya malah duduk santai di tempat teduh. Diketahui video viral ini direkam di Kota Bandar Lampung dan diunggah pada Senin (17/2/2025).