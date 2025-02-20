Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Warga Korban Pemalakan Lebih Pilih Lapor Damkar hingga Viral Dua Pemuda ke Makkah Naik Perahu Rakit Galon

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |08:32 WIB
Berita Terpopuler: Warga Korban Pemalakan Lebih Pilih Lapor Damkar hingga Viral Dua Pemuda ke Makkah Naik Perahu Rakit Galon
Viral petugas Damkar tangkap pelaku pemalakan. (Foto: IG)
A
A
A

Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) kembali jadi sorotan warganet karena aksi tanggapnya saat menerima laporan warga. Terbaru, personel Damkar bahkan menangani kasus pemalakan di Semarang.

Aksi Damkar tangkap pelaku pemalakan jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Kamis 20 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Petugas Damkar Tangkap Pelaku Pemalakan

Insiden unik ini terjadi di Ungaran, Kabupaten Semarang, ketika seorang warga yang menjadi korban pemalakan memilih melaporkan kejadian tersebut ke Damkar alih-alih ke kepolisian. Dalam penanganan kasus ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut membantu petugas Damkar dalam mengamankan situasi.

Dari data yang dilaporkan terdapat dua pelaku utama, MNA (18) dan LF (24) asal Semarang. Pelaku tersebut diduga merampas ponsel dan uang dari seorang warga sekitar. Peristiwa ini terjadi di sekitar SPBU Taman Unyil pada Minggu (9/2/2025) malam.

Baca berita selengkapnya klik di sini.

2. Ibu Suruh Anak Jadi Manusia Silver

Ramai di media sosial video yang memperlihatkan seorang anak disuruh jadi manusia silver. Mirisnya lagi, saat sang anak berpeluh keringat di tengah jalan yang panas, wanita yang diduga ibunya malah duduk santai di tempat teduh. Diketahui video viral ini direkam di Kota Bandar Lampung dan diunggah pada Senin (17/2/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186186//tristan-irXB_large.jpg
Profil dan Potret Tristan Molina, Aktor Tampan yang Usianya Beda 25 Tahun dari Olla Ramlan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186179//viral-mFVM_large.jpg
Viral Siswa SMAN 10 Makassar Kompak Selamatkan Kucing yang Tercebur di Kolam Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186166//insanul-Tf4n_large.jpg
Profil dan Potret Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Ngaku Nikah Siri dengan Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/612/3186128//viral-cQZX_large.jpg
Viral! Wanita Tanpa Busana Diduga Hina dan Ludahi Al-Qur’an, Bareskrim Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186029//rudi-1lUi_large.jpg
Polri Undang Kapolsek Viral, Wakapolri: Pola Kepemimpinan Melayani Jadi Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/612/3185938//viral-Yo5n_large.jpg
Viral! Momen Kocak Sepasang Pengantin di Garut Lempar Durian ke Tamu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement