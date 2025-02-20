Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fenomena Kabur Aja Dulu, Bunda Corla Soroti Syarat Kerja yang Tak Masuk Akal

Clarisa Adiana , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |09:36 WIB
Fenomena Kabur Aja Dulu, Bunda Corla Soroti Syarat Kerja yang Tak Masuk Akal
Bunda Corla. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

Belakangan media sosial diramaikan dengan tagar #KaburAjaDulu yang mencerminkan keresahan banyak anak muda Indonesia terhadap kondisi dunia kerja. Fenomena ini muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri, terutama karena syarat-syarat yang dianggap tidak masuk akal.

Tren Kabur Aja Dulu pertama kali mencuat di Twitter sebelum akhirnya menyebar ke TikTok dan media sosial lainnya. Ungkapan ini menjadi simbol keputusasaan generasi muda yang merasa bahwa persyaratan kerja semakin tidak realistis dan sering kali memberatkan.

Salah satu komentar yang viral di Instagram dari pengguna @dev*** menyoroti betapa sulitnya mencari kerja di Indonesia ketika usia sudah menginjak 30 tahun.

“Di Indo umur 30 tahun udah dikira jompo banget, susah buat nyari kerja,” tulisnya. Pernyataan ini mencerminkan betapa ketatnya standar industri kerja yang kerap mendiskriminasi usia.

Ramai tren Kabur Aja Dulu ini lantas juga direspons Bunda Corla yang kini tinggal dan bekerja di luar negeri. Dikenal dengan gaya bicara yang blak-blakan, Bunda Corla menyatakan dukungannya terhadap tren ini jika memang itu menjadi jalan bagi anak muda Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan diri.

Bunda Corla

Dalam salah satu wawancara, ia mengungkapkan bahwa pemerintah perlu menyadari mengapa banyak anak muda berbakat lebih memilih bekerja di luar negeri. Menurutnya, fenomena ini adalah tamparan bagi pemerintah untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja yang layak di dalam negeri.

Bunda Corla juga mengkritik beberapa syarat kerja yang tidak relevan, seperti tinggi badan minimal 160 cm untuk pekerjaan yang sebenarnya lebih mengandalkan kemampuan berpikir dan keterampilan. Ia juga menegaskan bahwa usia 30 tahun masih tergolong muda dan tidak seharusnya dianggap ‘usang’ di dunia kerja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186186//tristan-irXB_large.jpg
Profil dan Potret Tristan Molina, Aktor Tampan yang Usianya Beda 25 Tahun dari Olla Ramlan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186179//viral-mFVM_large.jpg
Viral Siswa SMAN 10 Makassar Kompak Selamatkan Kucing yang Tercebur di Kolam Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186166//insanul-Tf4n_large.jpg
Profil dan Potret Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Ngaku Nikah Siri dengan Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/612/3186128//viral-cQZX_large.jpg
Viral! Wanita Tanpa Busana Diduga Hina dan Ludahi Al-Qur’an, Bareskrim Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186029//rudi-1lUi_large.jpg
Polri Undang Kapolsek Viral, Wakapolri: Pola Kepemimpinan Melayani Jadi Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/612/3185938//viral-Yo5n_large.jpg
Viral! Momen Kocak Sepasang Pengantin di Garut Lempar Durian ke Tamu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement