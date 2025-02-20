Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sosok Fefe Slinkert Pacar Nathan Tjoe-A-On, Latar Belakang Pendidikannya Bukan Kaleng-Kaleng

Clarisa Adiana , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |07:36 WIB
Sosok Fefe Slinkert Pacar Nathan Tjoe-A-On, Latar Belakang Pendidikannya Bukan Kaleng-Kaleng
Fefe Slinkert pacar Nathan Tjoe-A-On. (Foto: IG)
A
A
A

Nama Frederique Slinkert atau yang lebih dikenal sebagai Fefe Slinkert belakangan mencuri perhatian publik. Sosok Fefe banyak dicari karena kedekatannya dengan Nathan Tjoe-A-On yang merupakan pemain keturunan di Timnas Indonesia.

Di balik paras cantiknya, Fefe memiliki latar belakang pendidikan dan karier mentereng. Yuk, simak sosoknya, merangkum dari berbagai sumber, Kamis (20/2/2025).

1. Pacar Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe-A-On telah mengonfirmasi secara langsung hubungan asmaranya dengan Fefe. Dalam sesi tanya jawab di Instagram, Nathan dengan tegas menjawab pertanyaan mengenai status hubungannya.

“Saya sudah punya pacar,” tulisnya.

Pernyataan ini diperkuat dengan unggahan Instagram Story yang menampilkan foto selfie romantis bersama kekasihnya, Fefe Slinkert.

Fefe Slinkert pacar Nathan Tjoe-A-On

Hubungan mereka sering disebut sebagai hubungan yang diam-diam namun romantis. Keduanya kerap menunjukkan dukungan satu sama lain dalam berbagai kesempatan. Nathan pernah mengajak Fefe ke Jakarta dan bersama-sama mengunjungi panti asuhan. Tak hanya itu, Fefe juga terlihat hadir di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) untuk memberikan dukungan langsung kepada Nathan saat bertanding membela Timnas Indonesia.

Meskipun tidak sering mengumbar kemesraan di media sosial, kebersamaan mereka menjadi bukti kuat bahwa hubungan ini terjalin dengan baik.

2. Latar Belakang Pendidikan

Melalui akun LinkedIn-nya, @FrederiqueSlinkert, terungkap bahwa Fefe memiliki rekam jejak pendidikan yang mengesankan. Ia menempuh studi di DLD College London pada tahun 2018–2019, mengambil International Foundation Programme and Fashion Management.

Potret Cantik Fefe Slinkert Kekasih Nathan Tjoe A On (Foto: Instagram)

Di sana, ia mempelajari dinamika bisnis modern, termasuk bagaimana membuat keputusan yang cepat dan strategis dalam industri yang terus berkembang.

Tak berhenti di situ, Fefe kemudian melanjutkan pendidikannya di University of the Arts London pada tahun 2019–2022 dengan jurusan Public Relations dan Communications. Dari sinilah ia mulai memahami dunia komunikasi lebih dalam, mulai dari strategi branding, pengelolaan media, hingga cara merespons krisis di era digital yang semakin transparan.

3. Menguasai Bidang Komunikasi dan Branding

Berbekal pendidikan yang mumpuni, Fefe pun menguasai berbagai keahlian penting dalam dunia komunikasi dan branding. Ia ahli dalam Photoshop, InDesign, Branding, Marketing, Corporate Communications, Media Relations, dan tentu saja executive leadership.

Fefe Slinkert

Keahliannya ini membuatnya mampu merancang strategi komunikasi yang efektif, baik untuk kebutuhan individu maupun perusahaan besar.

 

