Sederet Fakta Menarik Jacqueline Wijaya, Influencer Viral Bikin Pesta Super Mewah dan Pecinta Burung Eksotis

Jacqueline Wijaya dikenal sebagai influencer ternama dengan 2,6 juta pengikut di TikTok. Di balik paras cantiknya, siapa sangka Jacqueline juga sukses dalam dunia bisnis serta dikenal berkat burung peliharaannya yang unik dan bisa berbicara.

Yuk, intip beberapa fakta menarik tentang Jacqueline Wijaya, dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (20/2/2025).

1. Gelar Pesta Mewah untuk Sang Ibu

Nama Jacqueline sempat ramai diperbincangkan setelah menggelar pesta ulang tahun super mewah untuk ibunya yang ke-60. Acara yang digelar di The Langham Jakarta, SCBD ini dikabarkan menelan biaya miliaran rupiah. Untuk memeriahkan acara, Jacqueline bahkan mengundang dua diva legendaris Indonesia, Yuni Shara dan Krisdayanti, sebagai pengisi acara.

2. Sosok Wanita Karier

Tak hanya sukses sebagai influencer, Jacqueline juga seorang pebisnis ulung. Sejak 2015, ia memiliki toko roti dan pastry. Tak berhenti di situ, ia juga berprofesi sebagai chef de partie dan pastry chef serta berkerja di sebuah perusahaan properti dan real estate.

3. Pecinta Burung Eksotis

Selain sukses di dunia bisnis, Jacqueline juga dikenal sebagai pecinta hewan, khususnya burung. Ia mulai mengoleksi burung sejak kehilangan anjing peliharaannya pada 2019. Untuk mengobati rasa rindunya, Jacqueline memesan sekitar 50 ekor burung dari Thailand dengan berbagai jenis.

Dari unggahan Instagram @jacquelinewijaya, dua burung peliharaannya yang sering mencuri perhatian adalah Rajah (Hyacinth Macaw) dan Sasha (Yellow-Naped Amazon). Keduanya sering tampil dalam videonya, khususnya Sasha yang paling sering disorot karena kemampuannya “berbicara”. Jacqueline bahkan mengaku sangat merindukan Sasha setiap kali harus meninggalkan rumah selama berjam-jam.

4. Ibu Tiga Anak

Di usia 36 tahun, Jacqueline adalah ibu dari tiga anak. Putri pertamanya bernama Jasmine, diikuti oleh dua anak laki-laki, Rafa dan Jake. Meski kerap membagikan momen kebersamaan dengan anak-anaknya, Jacqueline jarang mengunggah foto bersama suaminya, yang memicu spekulasi dari netizen bahwa ia telah bercerai.