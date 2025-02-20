Viral Remaja Pergi Naik Kapal demi Temui Pacar yang Dikenal Lewat Game Online, Kenyataannya Bikin Syok Berat

Viral remaja ini syok berat usai tahu pacar yang dikenalnya lewat game online hanya sosok fiktif. (Foto: IG)

Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan video yang memperlihatkan remaja wanita di Sulawesi yang duduk di dek kapal dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Wanita ini ditipu oleh sosok pria yang dikenalnya lewat game online. Kenyataan itu membuatnya syok berat.

Dilansir dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Rabu (19/2/2025), remaja wanita berkerudung cokelat itu diduga sedang dalam perjalanan pulang ke Sulawesi setelah mengalami kejadian pahit di Kalimantan.

Video yang diunggah oleh akun Instagram itupun langsung viral dan mengundang banyak perhatian warganet.

Banyak warganet yang penasaran dengan kisah di balik remaja wanita ini. ternyata ia baru saja menjadi korban penipuan setelah memberanikan diri menempuh perjalanan jauh demi bertemu dengan sang kekasih yang ia kenal lewat game online.

Menurut informasi yang beredar, remaja ini menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang ia temui di game tersebut dan melakukan komunikasi intens yang membuatnya yakin bahwa lelaki ini tulus mencintainya.

Namun setibanya di tempat tujuan, remaja berkurudung cokelat itu mendapati bahwa orang yang ia sangka pasangannya itu ternyata tidak ada sama sekali.

Meskipun detail penipuan yang ia alami belum diketahui secara pasti, remaja itu terpaksa pulang ke kampung halamannya dengan penuh rasa kecewa dan kebingungan.