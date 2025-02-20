Waduh! Dua Pemuda Banyuwangi Nekat Pergi ke Makkah Pakai Perahu Rakitan Galon dan Bambu

Baru-baru ini warganet dibuat kaget dengan aksi dua pemuda asal Banyuwangi yang nekat ke Makkah menggunakan perahu rakitan dari galon dan bambu. Video itu pun viral setelah diunggah akun Tiktok @abahkholily1.

Belakangan ini memang banyak warga Indonesia yang membuat gebrakan baru menuju Makkah, ada yang menggunakan sepeda, motor, bahkan jalan kaki. Namun yang dilakukan dua pemuda asal Banyuwangi ini benar-benar di luar nalar.

Dua pemuda tersebut menggunakan perahu rakitan yang terbuat dari galon dan bambu untuk menuju Makkah. Bahkan, mereka menggelar doa bersama dan potong tumpeng sebelum berangkat ke Makkah.

Untuk membuat perahu rakitan tersebut, mereka membutuhkan 80 galon bekas, ban ekskavator yang sudah digunting kecil-kecil, kawat, dan bambu. Butuh waktu 3 hari pembuatan dengan biaya Rp160 ribu.

Aksi tak biasa dua pemuda itu pun viral di media sosial dan sudah ditonton sebanyak 8,9 juta kali di Instagram, serta 8,7 juta kali di Tiktok. Warganet pun banyak yang meragukan keberhasilan dan kebenaran dari aksi dua pemuda ini.