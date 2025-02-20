Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Cantik Syifa Hadju Umrah, Siap Menikah dengan El Rumi?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |13:36 WIB
4 Potret Cantik Syifa Hadju Umrah, Siap Menikah dengan El Rumi?
Syifa Hadju umrah. (Foto: IG pribadi)
A
A
A

Syifa Hadju belakangan diketahui sedang menjalani ibadah umrah di Tanah Suci. Hal tersebut diketahui dari sejumlah postingan yang dia bagikan di akun Instagramnya. 

Seperti apa momen Syifa Hadju saat melakukan ibadah umroh di Makkah tersebut? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @syifahadju, Kamis (20/3/2025).

1. Cantik dengan hijab

Dalam potret ini, Syifa tampak cantik dalam balutan gamis panjang dan hijab syar’i yang digunakannya selama menjalani ibadah umrah di Makkah. 

“Madinah,” tulis Syifa Hadju dalam keterangan postingannya. 

Syifa Hadju

2. Umrah setelah Alyssa Daguise

Momen umrah Syifa diketahui berlangsung usai Alyssa Daguise, sang calon kakak ipar yang juga baru saja pulang dari ibadah umrah beberapa waktu lalu. 

Syifa Hadju

3. Umrah tanpa El Rumi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184516//surya_insomnia-WEb0_large.jpg
Surya Insomnia Tolak Tawaran Jadi Groomsman El Rumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/612/3183587//marsha_aruan-NUTj_large.jpg
Gara-Gara Like dari El Rumi, Marsha Aruan Ramai Dihujat Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183251//el_rumi_dan_syifa_hadju-QDLq_large.jpg
Syifa Hadju Dibully Hater, El Rumi Langsung Unfollow Marsha Aruan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180289//maia_estianty-NIgi_large.jpg
Rahasiakan Tanggal Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Maia Estianty: Kita Takut Ain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180199//maia_estianty-tILa_large.jpg
Maia Estianty Tak Ingin Ada Drama di Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, Minta Keluarga Diberi Seragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/194/3176217//menikah-eTDl_large.jpg
5 Artis Tanah Air dengan Harga Cincin Lamaran Paling Fantastis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement