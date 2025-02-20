4 Potret Cantik Syifa Hadju Umrah, Siap Menikah dengan El Rumi?

Syifa Hadju belakangan diketahui sedang menjalani ibadah umrah di Tanah Suci. Hal tersebut diketahui dari sejumlah postingan yang dia bagikan di akun Instagramnya.

Seperti apa momen Syifa Hadju saat melakukan ibadah umroh di Makkah tersebut? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @syifahadju, Kamis (20/3/2025).

1. Cantik dengan hijab

Dalam potret ini, Syifa tampak cantik dalam balutan gamis panjang dan hijab syar’i yang digunakannya selama menjalani ibadah umrah di Makkah.

“Madinah,” tulis Syifa Hadju dalam keterangan postingannya.

2. Umrah setelah Alyssa Daguise

Momen umrah Syifa diketahui berlangsung usai Alyssa Daguise, sang calon kakak ipar yang juga baru saja pulang dari ibadah umrah beberapa waktu lalu.

3. Umrah tanpa El Rumi