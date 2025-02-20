Potret Baby Selina dengan Tindik Bentuk Not Balok, Netizen: The Real Anak Mahalini-Rizky Febian

Mahalini Raharja dan Rizky Febian memutuskan menindik telinga sang putri, Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian, di usianya yang baru beberapa hari. Penampilan putri kecil Mahalini dan Rizky Febian dengan tindiknya itu lantas sukses mencuri perhatian dan bikin netizen salah fokus.

Seperti diketahui, Baby Selina lahir pada 15 Februari 2025. Kelahiran bayi cantik tersebut diungkap oleh Mahalini dan Rizky Febian melalui Instagram sehari setelahnya, yakni pada Sabtu (16/2/2025). Dengan begitu, usia Baby Selina sekarang baru lima hari.

Meski masih kompak untuk tidak menunjukkan wajah sang anak ke publik, namun mereka masih kerap membagikan beberapa potret Baby Selina di media sosial. Salah satunya, ketika Mahalini menggendong sang putri seperti yang diunggah ulang oleh akun TikTok @heymilkteaaa. Dalam potret tersebut, Baby Salina tampil cantik dengan baju warna pink.

Meski Mahalini sengaja hanya memperlihatkan bagian punggung sang anak, namun karena angle ini netizen jadi salah fokus dengan telinga Baby Selina sudah ditindik dengan anting berbentuk not balok. Netizen menilai, bentuk anting Baby Selina tersebut cukup mewaliki dan menggambarkan status Baby Selina sebagai putri dari pasangan musisi muda ternama.

"Baby Selina, Ibu Lini, Papa Iky. Salfok antingnya lambang nada. Real anak penyanyi," tulis keterangan postingan akun TiTok heymilkteaaa, dilansir Kamis, (20/3/2025).