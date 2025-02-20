Berita Terpopuler: Fakta Viral Bapak-Bapak Nabrak Bebek Minta Diganti Kambing hingga Potret Cantik Kenny Amelia Istri Ade Rai

Warganet dihebohkan dengan viral bapak-bapak menabrak bebek, namun oleh pemilik bebek diminta ganti rugi berupa kambing. Alasan pemilik karena jika tak ada kejadian tersebut, bebeknya akan bertelur kemudian menetas dan menghasilkan banyak anak bebek.

Fakta viral bapak-bapak menabrak bebek diminta ganti kambing jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Rabu 19 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Fakta Viral Tabrak Bebek Minta Diganti Kambing

Video itu diunggah akun Tiktok @ykzladu. Dikutip Selasa (18/2/2025), seorang polisi Briptu Nurholis bertanya pada Angga yang berada dalam sel tahanan. Angga lalu mengatakan bahwa penyebabnya masuk bui karena tak sengaja menabrak bebek dan diminta ganti rugi kambing.

Lantas hal ini pun menuai berbagai macam reaksi warganet. Namun setelah diusut lebih lanjut, ternyata video viral tersebut hanya lelucon belaka dan dibuat secara spontan.