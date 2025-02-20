Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Fakta Viral Bapak-Bapak Nabrak Bebek Minta Diganti Kambing hingga Potret Cantik Kenny Amelia Istri Ade Rai

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |08:32 WIB
Berita Terpopuler: Fakta Viral Bapak-Bapak Nabrak Bebek Minta Diganti Kambing hingga Potret Cantik Kenny Amelia Istri Ade Rai
Fakta viral pria nabrak bebek minta diganti kambing. (Foto: TikTok)
A
A
A

Warganet dihebohkan dengan viral bapak-bapak menabrak bebek, namun oleh pemilik bebek diminta ganti rugi berupa kambing. Alasan pemilik karena jika tak ada kejadian tersebut, bebeknya akan bertelur kemudian menetas dan menghasilkan banyak anak bebek.

Fakta viral bapak-bapak menabrak bebek diminta ganti kambing jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Rabu 19 Februari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Fakta Viral Tabrak Bebek Minta Diganti Kambing

Video itu diunggah akun Tiktok @ykzladu. Dikutip Selasa (18/2/2025), seorang polisi Briptu Nurholis bertanya pada Angga yang berada dalam sel tahanan. Angga lalu mengatakan bahwa  penyebabnya masuk bui karena tak sengaja menabrak bebek dan diminta ganti rugi kambing.

Lantas hal ini pun menuai berbagai macam reaksi warganet. Namun setelah diusut lebih lanjut, ternyata video viral tersebut hanya lelucon belaka dan dibuat secara spontan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/624/3185837//viral-DMT3_large.jpg
Viral, Bocah SD Naik KRL Subuh-subuh dari Parung ke Klender demi Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/612/3185678//wardatina-pAKf_large.jpg
Profil dan Potret Wardatina Mawa, Istri Sah yang Melaporkan Perselingkuhan Suaminya dengan Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/611/3185680//viral-ghxX_large.jpg
Viral! Darah Menstruasi Dibuat untuk Masker, Ternyata Berbahaya dan Bisa Picu Infeksi Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/629/3185508//viral-pS6m_large.jpg
Viral Foto Jule Main Bareng Anak Tanpa Hijab, Netizen: Auranya Langsung Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/25/3185437//viral-a0xh_large.jpg
Viral Turis Meninggal di Hostel karena Keracunan dan Diare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185436//china-LKeD_large.jpg
Viral! China Buat 'Pil Zombie' yang Bisa Bikin Manusia Hidup hingga 150 Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement