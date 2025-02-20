Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pentingnya Merawat Kesehatan Rambut di Tengah Polusi Ibu Kota Jakarta

Nabila Annafi , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |15:33 WIB
Jakarta sebagai kota metropolitan memiliki tingkat polusi yang tinggi. Asap kendaraan, paparan sinar matahari, dan debu perkotaan yang berlebihan bisa memberikan dampak buruk bagi Kesehatan tubuh, termasuk kesehatan rambut. 

Keadaan lingkungan yang kurang bersih dapat membuat rambut mudah kotor, lepek, rontok, bahkan dapat mengalami kerusakan lebih cepat. Oleh karena itu penting bagi masyarakat, khususnya remaja, saat melakukan kegiatan di luar ruangan untuk sering memperhatikan perawatan rambut agar tetap sehat dan terawat dengan menggunakan vitamin rambut terbaik.

Polusi Udara di berbagai kota dapat menempel di kulit kepala dan rambut. Jika tidak dibersihkan dengan baik, rambut akan mudah lepek, berketombe bahkan rontok. Paparan sinar matahari yang berlebih juga tidak baik untuk Kesehatan rambut karena dapat membuat rambut mudah patah dan kering.

Perpaduan polusi dan paparan sinar matahari dapat membuat rambut terlihat tidak sehat dan kehilangan cantiknya. 

dr. Audrey Natalia, seorang dokter yang ahli dalam perawatan kulit dan rambut, memberi pemahaman tentang pentingnya merawat Kesehatan rambut, serta memberikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan rambut yang sering terjadi di kalangan remaja. Hal itu dibahas pada kegiatan seminar edukasi yang dilakukan oleh  Ellips Shine Future. 

Halaman: 1 2
1 2
      
