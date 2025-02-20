Togap Lakukan Selebrasi ala Ronaldo saat Lolos ke Babak MasterChef Indonesia Selanjutnya

Persaingan MasterChef Indonesia Season 12 semakin ketat di babak bootcamp. Setiap peserta harus menunjukan kemampuan terbaik untuk bisa lanjut ke babak berikutnya.

Setelah melalui banyak tantangan, salah satu peserta bernama Togap berhasil naik ke gallery sebagai tanda lolos ke babak berikutnya.

Saat nama Togap dan Oji disebut untuk datang ke hadapan para Juri, keduanya datang tampak penuh percaya diri. “Dengar nama aku dan Mas Oji dipanggil, aku pede sama masakanku karena aku udah nyicipin rasanya dan udah merasa sudah on point semuanya,” kata Togap saat wawancara.

Togap Lakukan Selebrasi ala Ronaldo saat Lolos ke Babak MasterChef Indonesia Selanjutnya

Kali ini Togap menyajikan Maranggi Steak dengan Roasted Potato dan Asparagus. Sementara itu Oji membuat Sate Komoh yang terbuat dari kacang goreng yang dihaluskan lalu dikasih rempah. Tidak kaget, jika kedua sajian tersebut mendapatkan komentar dari para juri, terkait bumbu, rasa dan olahan dagingnya.

“Togap, ini lebih ke konsep sih ya, ini ada tomat kuning dan ada asparagus cuma dipotong doang, kematangan dagingnya sudah bagus. Mungkin kamu bisa dapetkan warna yang lebih baik sama konsepnya lebih diperkuat lagi,” ujar Chef Renata mengomentari sajian makanan yang dibuat oleh Togap.