Berkat Soto Ayam Medan, Rudi Lolos ke Gallery Masterchef Indonesia

Dalam dunia kuliner, terutama di ajang kompetisi seperti MasterChef, setiap hidangan yang disajikan oleh peserta selalu menjadi sorotan. Tak hanya tentang rasa, peenampilan dan kreativitas juga menjadi penilaian penting.

Salah satu momen yang menarik perhatian dalam MasterChef Indonesia Season 12 adalah hidangan dari Rudi. Seorang peserta yang menyajikan Soto Ayam Medan. Meskipun sempat diragukan, siapa sangka bahwa hidangan ini justru berhasil membawanya ke babak selanjutnya di Gallery MasterChef Indonesia.

Berkat Soto Ayam Medan, Rudi Lolos ke Gallery Masterchef Indonesia

“Sebenarnya saya tidak suka dengan konsepnya, kenapa dia ada di piring tapi berkuah. Dibilang saos terlalu encer, kuah terlalu kental, tapi di sini kepekatan dari bumbu soto. Mirip-mirip dengan nasi ayam londo, cara penumisan dan ketika hasilnya keluar, kaldu ayamnya berasa,” ujar Chef Renatta.

Chef Rudi, chef yang terkenal sangat ketat dengan hidangan nuasantara juga berkomentar bagus terhadap hidangan Soto Ayam Medan dari Rudi. “Kamu bisa mengalahkan Soto Medan yang terkenal loh, cita rasanya,” kata Chef Rudi.

Berkat Soto Ayam Medan, Rudi Lolos ke Gallery Masterchef Indonesia

Rudi yang tadinya sempat merasa hopeless, berujung bahagia karena ternyata namanya dipanggil oleh chef Juna sebagai kontestan terakhir yang masuk ke babak selanjutnya. Siapa sangka, hidangannya itu berhasil mencuri perhatian para juri dan menjadi penyelamat dirinya.