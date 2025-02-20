Teknik Masak Dipuji Juri, Aqila Lolos dengan Mudah di 20 Besar MasterChef Indonesia Season 12

Babak penentuan menuju 20 besar MasterChef Indonesia Season 12 menjadi momen penuh ketegangan bagi setiap kontestan. Bagi Aqila, perjalanan menuju babak galeri tampaknya berjalan lebih mulus dibandingkan pesaing terdekatnya, yaitu Malaika.

Keduanya berusaha menunjukkan kemampuan terbaik mereka, tetapi Aqila berhasil meyakinkan para juri lebih cepat, sementara Malaika masih harus berjuang lebih keras.

Dengan menyajikan menu deep-fry-fish ala Thailand, para juri langsung sepakat bahwa ia layak melaju ke tahap berikutnya. Keputusan yang cepat dan tegas ini membuktikan bahwa keunggulan Aqila tak perlu banyak diperdebatkan lagi.

Saat memasak, Aqila menunjukkan teknik yang baik dalam mengolah ikan. Salah satu hal utama yang membuatnya unggul adalah tingkat kematangan ikan yang sempurna serta warna gorengan yang sesuai. Chef Renata bahkan menilai bahwa teknik penggorengan yang digunakan Aqila sulit untuk gagal.

“Di sini pengolahan ikannya well, itu digoreng ya, dan itu full proof. Susah buat salah, kematangannya bagus.” ujar Chef Renata.

Meskipun dari segi teknik sudah baik, bukan berarti hidangannya tanpa cela. Chef Rudy menyoroti bahwa konsep makanan ala Thailand ini masih tampak tanggung.

“Konsep Thailand-nya nampaknya masih tanggung. Tingkat kematangannya itu semua sudah bagus, menggoreng ikannya juga warnanya bagus,” komentar Chef Rudy.

Meskipun ada catatan dari para juri, namun keunggulan teknik yang ditunjukkan Aqila tetap menjadi poin utama. Setelah berdiskusi, para juri pun dengan mudah mengambil keputusan bahwa Aqila layak melangkah ke babak galeri.

“Sebuah keputusan yang cukup mudah ya. Silakan ke atas, Aqila.” ucap para juri, memastikan bahwa ia resmi masuk 20 besar MasterChef Indonesia Season 12.