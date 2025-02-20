Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Teknik Masak Dipuji Juri, Aqila Lolos dengan Mudah di 20 Besar MasterChef Indonesia Season 12

Sharleen Marshanda , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |20:36 WIB
Teknik Masak Dipuji Juri, Aqila Lolos dengan Mudah di 20 Besar MasterChef Indonesia Season 12
Teknik Masak Dipuji Juri, Aqila Lolos dengan Mudah di 20 Besar MasterChef Indonesia Season 12, (Foto: Youtube MasterChef Indonesia)
A
A
A

Babak penentuan menuju 20 besar MasterChef Indonesia Season 12 menjadi momen penuh ketegangan bagi setiap kontestan. Bagi Aqila, perjalanan menuju babak galeri tampaknya berjalan lebih mulus dibandingkan pesaing terdekatnya, yaitu Malaika.

Keduanya berusaha menunjukkan kemampuan terbaik mereka, tetapi Aqila berhasil meyakinkan para juri lebih cepat, sementara Malaika masih harus berjuang lebih keras. 

Dengan menyajikan menu deep-fry-fish ala Thailand, para juri langsung sepakat bahwa ia layak melaju ke tahap berikutnya. Keputusan yang cepat dan tegas ini membuktikan bahwa keunggulan Aqila tak perlu banyak diperdebatkan lagi. 

Teknik Masak Dipuji Juri, Aqila Lolos dengan Mudah di 20 Besar MasterChef Indonesia Season 12
Teknik Masak Dipuji Juri, Aqila Lolos dengan Mudah di 20 Besar MasterChef Indonesia Season 12

Saat memasak, Aqila menunjukkan teknik yang baik dalam mengolah ikan. Salah satu hal utama yang membuatnya unggul adalah tingkat kematangan ikan yang sempurna serta warna gorengan yang sesuai. Chef Renata bahkan menilai bahwa teknik penggorengan yang digunakan Aqila sulit untuk gagal.

“Di sini pengolahan ikannya well, itu digoreng ya, dan itu full proof. Susah buat salah, kematangannya bagus.” ujar Chef Renata.

Meskipun dari segi teknik sudah baik, bukan berarti hidangannya tanpa cela. Chef Rudy menyoroti bahwa konsep makanan ala Thailand ini masih tampak tanggung.

“Konsep Thailand-nya nampaknya masih tanggung. Tingkat kematangannya itu semua sudah bagus, menggoreng ikannya juga warnanya bagus,”  komentar Chef Rudy. 

Teknik Masak Dipuji Juri, Aqila Lolos dengan Mudah di 20 Besar MasterChef Indonesia Season 12
Teknik Masak Dipuji Juri, Aqila Lolos dengan Mudah di 20 Besar MasterChef Indonesia Season 12

 
Meskipun ada catatan dari para juri, namun keunggulan teknik yang ditunjukkan Aqila tetap menjadi poin utama. Setelah berdiskusi, para juri pun dengan mudah mengambil keputusan bahwa Aqila layak melangkah ke babak galeri.  

“Sebuah keputusan yang cukup mudah ya. Silakan ke atas, Aqila.” ucap para juri, memastikan bahwa ia resmi masuk 20 besar MasterChef Indonesia Season 12

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144780/viral_lamaran_di_galeri_saat_menang_masterchef_indonesia_fajar_akan_nikahi_zahra_tahun_ini-IU8s_large.jpg
Viral Lamaran di Galeri Saat Menang MasterChef Indonesia, Fajar Akan Nikahi Zahra Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/298/3139981/so_sweet_fajar_lamar_zahra_usai_menjadi_juara_masterchef_indonesia_season_12-1ck6_large.jpg
So Sweet! Fajar Lamar Zahra Usai Menjadi Juara MasterChef Indonesia Season 12
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139825/juara_masterchef_indonesia_season_12_fajar_dapat_hadiah_spesial_dari_dubes_as-hOKg_large.jpg
Juara MasterChef Indonesia Season 12, Fajar Dapat Hadiah Spesial dari Dubes AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139823/fajar_menang_masterchef_indonesia_season_12_zahra_menangis_haru-uQtL_large.jpg
Fajar Menang MasterChef Indonesia Season 12, Zahra Menangis Haru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139821/selamat_fajar_jadi_pemenang_masterchef_indonesia_season_12_unggul_tipis_dari_hovit-37mE_large.jpg
Selamat! Fajar Jadi Pemenang MasterChef Indonesia Season 12, Unggul Tipis dari Hovit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139808/fajar_salip_hovit_di_ronde_kedua_grand_final_masterchef_indonesia_season_12_persaingan_kian_panas-LfOT_large.jpg
Fajar Salip Hovit di Ronde Kedua Grand Final MasterChef Indonesia Season 12, Persaingan Kian Panas!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement