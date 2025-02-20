Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tren Baju Lebaran 2024, Bakal Didominasi Warna Lembut Namun Tetap Elegan

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |10:34 WIB
Tren Baju Lebaran 2024, Bakal Didominasi Warna Lembut Namun Tetap Elegan
Aleza Collection. (Foto: Felisitas)
A
A
A

Tren fashion Lebaran berbeda-beda setiap tahunnya. Berbeda dengan Lebaran 2024 dengan model baju berkilau atau bercayara (shimmer), Lebaran 2025 akan lebih didominasi warna lembut namun dengan model yang tetap elegan.

Salah satu brand yang meluncurkan koleksi Lebaran adalah Aleza, lewat  “Aleza Raya Collection 2025”. Koleksi yang kebanyakan pakaian seragam keluarga itu diperkenalkan dalam acara Aleza Laboratory 2.0 yang diselenggarakan pada Kamis (20/2/2025) di SOI Cikditiro, Menteng, Jakarta Pusat.

“Semua koleksi yang ada di sini memang mostly itu sarimbit, mungkin cuma ada satu aja koleksi yang hanya perempuannya aja,” ujar Dia Demona selaku Managing Director Aleza.

Dalam koleksi terbarunya ini, Aleza menyediakan 12 jenis koleksi dengan mengusung tema “The Elemental Harmony” yang terinspirasi dari 4 elemen alam di dunia, meliputi udara, air, matahari dan tanah yang menggambarkan keselaran antara alam, keindahan dan gaya.

Aleza

Hal yang berbeda dengan tahun sebelumnya adalah design yang lebih simpel namun terlihat elegan. Aleza menggunakan warna yang lebih berani dibandingkan dengan Aleza Raya Collection 2024 yang warnanya lebih muda dan setiap jenis koleksi memiliki ceritanya sendiri.

Damona memprediksi, tren fashion Lebaran tahun ini cenderung didominasi warna yang tidak terlalu mencolok dengan motif dan siluet yang minimalis. Meski simplel, tetap ada bagian tambahan yang bisa membuat pakaian tersebut terlihat elegan.

“Pada akhirnya customer itu akan memilih warna-warna yang mungkin let’s say aman gitu kan, memang yang berwarna netral dan gak yang terlalu bright. Jadi kalau dari segi warna memang kita juga akhirnya membuat warna-warna yang memang sesuai dengan demandnya,” kata Dia Demona.

(Qur'anul Hidayat)

      
