OOTD Jaket Denim ala Mikha Tambayong, Tertarik Mencoba?

Mikha Tambayong, seorang aktris dan juga penyanyi ini sangat dikenal dengan gaya fashionnya yang chic dan effortless. Ia seringkali terlihat tampil memukau dalam berbagai kesempatan.

Salah satu item yang menjadi pilihan Mika untuk penampilannya yang simpel namun tetap stylish adalah jaket denim. Jaket denim memang memiliki daya tarik tersendiri karena bisa dipadupadankan dengan berbagai gaya.

Denim on denim

Dalam salah satu postingan Mika Tambayong di akun instagram miliknya, ia terlihat mengenakan outfit denim on denim yang dipadukan dengan kaos putih polos sebagai inner. Jaket oversized dengan bahan denim memberikan kesan santai dan nyaman, namun tetap terlihat keren. Jekat oversized ini memberikan sentuhan cool dan edgy pada keseluruhan penampilannya.

Dalam unggahannya tersebut, Mika menggunakan jaket denim yang juga dipadukan dengan celana jeans denim. Jeans juga selalu menjadi pilihan banyak orang termasuk Mika Tambayong untuk tampil casual tapi tetap tidak ketinggalan jaman.