Makaroni Ngehe Kembali Hadir dengan Cabang Baru di Bandung

Okezone - Bagi Anda pecinta camilan pedas, Anda tentu sudah tidak asing dengan Makaroni Ngehe. Makaroni Ngehe merupakan merek camilan pedas yang sudah dikenal luas, kembali menambah cabang baru di Bandung. Pada Jumat, 14 Februari 2025, Makaroni Ngehe Q Bandung resmi dibuka di Jl. Kopo Bihbul No. 21, Margahayu Tengah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Outlet ini merupakan outlet ketiga Makaroni Ngehe di Bandung dan bagian dari ekspansi yang terus dilakukan di berbagai kota di Indonesia.

Kehadiran outlet ini menunjukkan semakin besarnya permintaan masyarakat terhadap camilan khas yang satu ini. Bagi Anda yang mungkin sudah sering menikmati Makaroni Ngehe di berbagai kota, kini ada lebih banyak pilihan tempat untuk mendapatkan camilan favorit Anda.

Apa Itu Makaroni Ngehe?

Mungkin Anda sudah tidak asing dengan nama Makaroni Ngehe, tapi tahukah Anda bagaimana merek ini bermula? Makaroni Ngehe didirikan pada tahun 2013 oleh Ali Muharam, seorang pria asal Tasikmalaya. Berawal dari usaha kecil, Makaroni Ngehe tidak butuh waktu lama menjadi salah satu brand camilan favorit di Indonesia, terutama karena memiliki cita rasa yang pedas dan mudah dinikmati.

Serta, bukan rahasia lagi jika kebanyakan orang Indonesia memang menyukai camilan bercitarasa pedas ataupun gurih.

Tidak heran jika camilan ini berkembang pesat dan kini memiliki puluhan cabang di berbagai kota. Makaroni Ngehe terkenal dengan konsep camilan pedas yang bisa disesuaikan tingkat kepedasannya. Bagi Anda yang menyukai makanan ringan renyah dan bercita rasa kuat, camilan ini bisa menjadi pilihan yang sempurna.

Ragam Menu di Makaroni Ngehe

Salah satu daya tarik utama dari Makaroni Ngehe adalah keberagaman menu yang ditawarkan. Anda bisa memilih berbagai camilan khas yang memiliki tekstur renyah dan rasa pedas yang menggoda. Berikut beberapa menu andalan yang bisa Anda coba:

1. Camilan Favorit Makaroni Ngehe yang Bikin Nagih

Makaroni Ngehe dikenal sebagai pelopor camilan pedas yang menawarkan berbagai pilihan rasa dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan. Tidak hanya makaroni, beragam camilan lain pun siap memanjakan lidah. Berikut beberapa camilan favorit yang wajib dicoba.