Potret Nagita Slavina hingga Wanda Hara Jalan-Jalan Bareng ke Spanyol, Kunjungi Dua Stadion Ikonik

Sejumlah selebritis Tanah Air jalan-jalan bareng ke Spanyol. Mereka di antaranya Nagita Slavina, Lucinta Luna, Keanu, dan Wanda Hara. Mereka bersama-sama akan mengeksplorasi pesona Spanyol, mulai dari keindahan arsitektur hingga kekayaan budaya yang ditawarkan oleh kota-kota besar seperti Barcelona dan Madrid.

Selama perjalanan, para artis itu mengunjungi destinasi-destinasi ikonik, termasuk tur ke stadion megah Camp Nou milik klub sepakbola Barcelona dan stadion Santiago Bernabeu yang terkenal sebagai markas klub Real Madrid.

Rombongan artis itu ternyata berangkat bareng ke Spanyol diajak oleh Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari dalam rangka merayakan ulang tahun ke-8 MS Glow.

Rombongan pesohor itu merasakan pengalaman world trip di Spanyol selama seminggu, dari tanggal 13 hingga 20 Februari 2025. Jalan-jalan itu jadi hadiah dari Gilang dan Shandy untuk Nagita Cs yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam menggerakkan industri kecantikan dalam negeri.

“World Trip ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada para Elite Glowbal yang telah mendukung perjalanan kami selama ini. Kami ingin mereka merasakan pengalaman tak terlupakan sambil menikmati keindahan Spanyol. Ini juga sebagai bukti nyata bahwa kerja keras dan dedikasi dapat membuka peluang luar biasa, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional,” ujar Shandy, dikutip Rabu (19/2/2025).