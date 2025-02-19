Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Tarif Parkir Rp50 Ribu di Pengajian Gus Iqdam, Netizen Heboh: Mahal Banget!

Sharleen Marshanda , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |21:27 WIB
Viral Tarif Parkir Rp50 Ribu di Pengajian Gus Iqdam, Netizen Heboh: Mahal Banget!
Viral Tarif Parkir Rp50 Ribu di Pengajian Gus Iqdam, Netizen Heboh: Mahal Banget! (Foto: Youtube Gus Iqdam)
A
A
A

Sebuah pengajian yang digelar oleh Gus Iqdam menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bukan isi ceramahnya yang ramai dibahas, melainkan tarif parkir di lokasi acara yang dinilai sangat mahal, yaitu Rp50 ribu per kendaraan.

Pengajian ini berlangsung di Dusun Kasutan, Desa Kuwu, Kecamatan Belerojo, Madiun, dan dihadiri oleh banyak jamaah. Acara tersebut seharusnya menjadi tempat menimba ilmu agama, namun justru menjadi ramai dibahas karena tarif parkir yang dianggap tidak wajar.

Viral Tarif Parkir Rp50 Ribu di Pengajian Gus Iqdam, Netizen Heboh: Mahal Banget!
Viral Tarif Parkir Rp50 Ribu di Pengajian Gus Iqdam, Netizen Heboh: Mahal Banget! (Foto: Instagram)

Informasi mengenai mahalnya tarif parkir ini pertama kali dibagikan oleh seorang wanita melalui akun X miliknya pada 15 Februari 2025. Ia mengunggah foto karcis parkir bertuliskan nominal Rp50 ribu, yang kemudian ramai dikomentari netizen.

Unggahan ini pun viral dan diunggah ulang oleh akun Instagram @folkkonoha,
membuat banyak netizen merasa heran dengan mahalnya tarif parkir di acara keagamaan. 

“Sebenarnya, ini kesalahan dari penyelenggaranya. Kok bisa mereka menetapkan harga semahal itu? Kan jadi memberatkan yang datang.” tulis @rys*** 

Halaman:
1 2
      
