10 Destinasi Ziarah Kubur Terpopuler di Indonesia, Ada yang Keturunan Nabi Muhammad SAW

Ziarah kubur merupakan salah satu tradisi yang kerap dilakukan masyarakat muslim di Indonesia setiap kali memasuki bulan Ramadan.

Ziarah di bulan Ramadan kerap dilakukan dengan mengunjungi masjid-masjid bersejarah ataupun makam tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia hingga destinasi wisata religi.

Berikut 10 destinasi ziarah kubur terpopuler di Indonesia yang bisa jadi alternatif liburan sekaligus mengisi kegiatan memasuki bulan Ramadan, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (19/3/2025).

1. Makam Sunan Gunung Jati (Cirebon, Jawa Barat)

Sunan Gunung Jati adalah satu dari sembilan Walisongo yang membantu penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Untuk mengenang jasanya dalam menyebarkan agama Islam, banyak orang yang menjadikan makam Sunan Gunung Jati sebagai destinasi ziarah kubur saat bulan Ramadan. Makam Sunan Gunung Jati berada di Cirebon, Jawa Barat.



2. Masjid Luar Batang (Jakarta Utara, DKI Jakarta)

Masjid Luar Batang adalah sebuah Masjid yang terletak di Jakarta Utara. Di dalam masjid ini terdapat makam seorang ulama bernama Habib Husein bin Abubakar bin Abdillah Alaydrus atau lebih dikenal dengan ‘Habib Husein’.

Beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke tanah Jawa. Masjid Luar Batang sering didatangi peziarah dari berbagai pelosok tanah air sehingga dianggap sebagai salah satu destinasi ziarah kubur saat bulan Ramadan.



3. Banten Lama (Serang, Banten)

Banten Lama adalah situs yang merupakan sisa kejayaan Kerajaan Banten. Di tempat ini terdapat banyak Situs peninggalan dari Kerajaan Banten, di antaranya, Istana Surosoan, Masjid Agung Banten, Situs Istana Kaibon, Benteng Spellwijk, dan lain-lain.

Pada kompleks Masjid Agung Banten, terdapat kompleks makam Sultan-sultan Banten beserta keluarganya. Karena itu, Banten Lama dikenal sebagai salah satu destinasi ziarah kubur saat bulan Ramadan.